Зачем нужна картонка на радиаторной решетке авто, и чем она опасна

Все это к тому, что территория России достаточно велика, а климатическая карта обширна. На юге страны зимой может быть по-весеннему тепло, в европейской части — слякотно, а на севере или в регионах с резко континентальным климатом морозы могут достигать до «минус 50». И для каждого региона у бывалых шоферов есть свои лайфхаки, которые в одном месте могут быть спасеньем для автомобиля, а в другом, напротив, навредить ему.
Возьмем, к примеру, обычную картонку от коробки из-под телевизора, которую некоторые водители устанавливают в зимний период на радиаторную решетку своих автомобилей. Разумеется, все знают: она нужна, чтобы перенаправить потоки набегающего на автомобиль холодного воздуха в обход подкапотного пространства. Таким образом, удается отчасти утеплить моторный отсек, дать возможность двигателю и жидкостям в нем быстрее выйти на рабочую температуру и не выхолаживать салон на ходу.
Ко всему прочему, такой импровизированный экран защищает радиатор от слякоти, реагентов и кусков асфальта, который, при наличии щелей и воды в них, в морозы начинает разваливаться буквально на глазах. Причем для холодных регионов, к которым относится и Москва, некоторые автопроизводители предлагают оригинальные заглушки на «гриль». Да и у сторонних производителей «улучшайзинга» они также есть в широком ассортименте.
Что ж, заглушки — дело хорошее. Особенно в северных регионах, да на автомобилях с двигателем маленького объема или на дизелях, которые в сильные морозы не греются от слова совсем. Однако у этих «картонок» есть и обратная сторона.
Дело в том, что при температуре от −5 до −10 закрывать чем-либо радиаторную решетку не рекомендуется во избежание обратного эффекта — перегрева двигателя и закипания охлаждающей его жидкости. Но если уж очень хочется утеплить автомобиль, правильнее будет установить специализированную заглушку, которая имеет небольшие прорези, для того, чтобы радиатор хоть немного охлаждался.
При этом стоит учитывать, что при температуре до −10 можно закрывать лишь ⅔ радиаторной решетки. При температурах существенно ниже — ⅚ площади «гриля». Для дизелей наличие продуха по центру радиатора, и вовсе обязательно — да, они не греются в морозы на холостых оборотах, но на ходу делают это весьма успешно.
В общем, готовимся к зиме — утепляемся правильно и не забываем посматривать на датчик температуры.