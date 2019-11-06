Зачем нужна картонка на радиаторной решетке авто, и чем она опасна

Все это к тому, что территория России достаточно велика, а климатическая карта обширна. На юге страны зимой может быть по-весеннему тепло, в европейской части — слякотно, а на севере или в регионах с резко континентальным климатом морозы могут достигать до «минус 50». И для каждого региона у бывалых шоферов есть свои лайфхаки, которые в одном месте могут быть спасеньем для автомобиля, а в другом, напротив, навредить ему.

Возьмем, к примеру, обычную картонку от коробки из-под телевизора, которую некоторые водители устанавливают в зимний период на радиаторную решетку своих автомобилей. Разумеется, все знают: она нужна, чтобы перенаправить потоки набегающего на автомобиль холодного воздуха в обход подкапотного пространства. Таким образом, удается отчасти утеплить моторный отсек, дать возможность двигателю и жидкостям в нем быстрее выйти на рабочую температуру и не выхолаживать салон на ходу.

Ко всему прочему, такой импровизированный экран защищает радиатор от слякоти, реагентов и кусков асфальта, который, при наличии щелей и воды в них, в морозы начинает разваливаться буквально на глазах. Причем для холодных регионов, к которым относится и Москва, некоторые автопроизводители предлагают оригинальные заглушки на «гриль». Да и у сторонних производителей «улучшайзинга» они также есть в широком ассортименте.