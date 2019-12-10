Нужно ли прогревать АКП машины в холода, переключая режимы перед поездкой

Так называемые диванные специалисты утверждают, что когда стрелка датчика температуры двигателя сдвинется с места, надо браться за рычаг переключения «автомата» и действовать. То есть, выжав педаль тормоза, перевести селетор в режим «D», и задержаться на нем примерно минуту. А затем поочередно включать режимы «N», «P» и «R», причем на каждом выдержать ту же минутную паузу. Но зачем столько лишних телодвижений?

Прежде чем начать исполнять приведенные советы, надо понимать, что масло в «автомате» по своей вязкости не уступает тому, что залито в двигатель и очень даже легко переносит сильные морозы. К тому же, когда вы запускаете мотор, смазка начинает циркулировать по трансмиссии, заполняя и смазывая все рабочие элементы. При этом она прогревается вполне себе естественным образом, когда рычаг переключения установлен в режим «P». Поэтому все манипуляции, описанные выше, вряд ли ускорят процесс.

В свою очередь и специалисты-практики подтверждают это, рекомендуя не заниматься ерундой, а дождавшись, когда стрелка тахометра упадет в рабочий диапазон оборотов, начинать движение. Только без резких стартов и ускорений первые 5—10 километров.

Короче говоря, не утруждайте себя и автомобиль лишней работой. Инженеры заложили в «автомат» большой запас прочности и выносливости. А все попытки якобы продлить жизнь трансмиссии — разговоры в пользу бедных и тех, кого автопроизводители все-таки убедили, что масло в коробках их автомобилей залито на весь срок службы, а сами агрегаты — необслуживаемые. Меняйте вовремя масло, фильтра и т. д., и проблем с включением передач не возникнет даже в лютые холода.