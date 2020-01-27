Как по цвету конденсата из выхлопной трубы узнать о проблемах с автомобилем

Образование конденсата в выхлопной трубе — естественный процесс, которого не нужно пугаться. Небольшое количество воды образуется из-за разницы температур внутри выхлопной системы и снаружи — обычная физика. Разогретый пар, охлаждаясь, оседает в виде капель воды на стенках глушителя. А при запуске двигателя и при старте с места попросту вытекает из него. Зимой образовавшийся конденсат может замерзать внутри выхлопной системы, но с прогревом двигателя, катализатора и в целом выхлопной системы лед тает, опять же превращаясь в воду. Куда важнее обращать внимание на «состав» вытекающей их глушителя жидкости.
Так, например, прозрачный конденсат говорит о полном здоровье двигателя и выхлопной системы. Так же жидкость может быть темного и даже черного цвета. И это тоже считается нормой. В процессе эксплуатации автомобиля в глушителе скапливаются различные отложения и сажа. Собственно говоря, они-то и вымываются, образовавшейся внутри влагой.
А вот черная копоть в большом количестве на внутренней части выхлопной трубы уже может говорить о том, что необходимо обратить внимание на сажевый фильтр и катализатор. А заодно обязательно стоит проверить качество смеси, поступающей в двигатель. Она может быть, как переобогащенной, так и необогащенной. И то, и другое плохо для двигателя. Падает мощность, растет расход, заливаются свечи и многое другое. Если из выхлопной трубы течет вода желтого цвета, это говорит о том, что в топливе содержится много серы или присадок. В этом случае стоит сменить заправку.
Большую тревогу должна вызывать красивая водичка цвета охлаждающей жидкости, используемой в двигателе вашего автомобиля. Вспомните, не барахлит ли у вас термостат, отвечающий за включение вентилятора радиатора, и не перегревали ли вы мотор. Это может стать причиной попадания в него (а впоследствии — и в выхлопную систему) тосола. При этом из выхлопной трубы будет валить белый дым с химическим запахом. Серьезного ремонта двигателя при этом не избежать.
О проблемах с силовым агрегатом говорит и сизый дым. Здесь может быть что угодно: от износа маслосъемных колпачков или колец, до повреждения головки блока цилиндров. При этом жидкость, выливающаяся из выхлопной трубы, будет содержать большое количество моторного масла.
Одним словом: следите за качеством выхлопа и цветом конденсата. Они помогут вам выявить проблемы с двигателем, топливной, выхлопной и охлаждающей системой. Заправляйтесь на проверенных заправках и обслуживайтесь у проверенных мастеров. И ваш автомобиль прослужит вам верой и правдой весь отведенный ему производителем срок без каких либо серьезных проблем.