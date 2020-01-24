Как российский водитель может заболеть новым опасным коронавирусом из Китая

Эпидемия короноавируса, появившегося в китайском городе Ухань, потихоньку расползается по Азии и ее носитель вполне может прибыть к нам не только из КНР, но и того же Вьетнама, Таиланда или еще каких Филиппин.
Новый тип вируса вызывает нечто похожее на воспаление легких, сопровождающееся сухим кашлем и повышенной температурой. Поэтому в первом приближении эту заразу можно принять за обычную простуду и запустить, заразив параллельно кучу окружающих вас людей. Уже известно, что заболеть можно когда на вас чихнет вирусоноситель или когда вы прикоснетесь к такому человеку, либо к предмету, с которым он контактировал.
Водитель машины, если это не такси, меньше рискует подцепить вирус по сравнению, скажем, с теми гражданами, кто пользуется общественным транспортом. В этой связи хочется передать отдельный пламенный привет и «глубочайшую благодарность» столичным властям, а в особенности, команде главного специалиста по выпихиванию москвичей из личных машин в толчею подземки и автобусов — руководителю дептранса Максиму Ликсутову.
Сонмы вирусов, поражающих ежегодно жителей нашего мегаполиса, и не подозревают, что своим благополучием они во многом обязаны именно политике дептранса. Остается лишь надеяться, что китайский коронавирус не составит компанию нашему привычному гриппу. В противном случае, сотням тысяч жителей Москвы придется, наперекор потугам столичных «урбаноидов», вернуться за руль своего авто для поездок по городу.
Но не только в общественном транспорте можно подхватить инфекцию. Водители в своих самобеглых «коробках» тоже не застрахованы. Поэтому следует взять за правило, как можно меньше браться голой рукой за любые предметы вне дома и машины. На бензоколонке старайтесь рассчитываться не наличными, а банковской карточкой, заправляясь на такие суммы, чтобы не требовалось вводить пин-код. А если придется, то нажимайте кнопки не голым пальцем.
И за заправочный пистолет обнаженной рукой хвататься тоже не стоит. Пусть вирус на морозе живет и не долго, но неизвестно же, кто заправлялся непосредственно перед вами…
В общественных местах,на тех же АЗС, в автомагазинах, техцентрах и мойках опять-таки старайтесь ни к чему не прикасаться голой рукой, а также держаться подальше от явно простуженных людей. Это полезно делать вообще всегда, но когда вам угрожает не банальный насморк, а новый коронавирус, к такой рекомендации стоит отнестись с повышенным вниманием.
Кроме того, имеет смысл постоянно иметь при себе пачку влажных дезинфицирующих салфеток. Ими следует периодически протирать и руки, и руль.
Разумеется, не стоит брать малознакомых попутчиков в машину. «Бомбить» сейчас очно не рекомендуется — мало ли какие бациллы живут на человеке, который садится к вам в салон?!
Про ношение марлевых салфеток в качестве защиты от чихающих поблизости граждан писать не будем. Для предохранения от посторонних вирусов они малоэффективны. Настоящее препятствие для болезнетворных микроорганизмов может создать лишь респиратор с дезинфицирующим фильтром.