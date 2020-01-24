Как российский водитель может заболеть новым опасным коронавирусом из Китая

Эпидемия короноавируса, появившегося в китайском городе Ухань, потихоньку расползается по Азии и ее носитель вполне может прибыть к нам не только из КНР, но и того же Вьетнама, Таиланда или еще каких Филиппин.

Новый тип вируса вызывает нечто похожее на воспаление легких, сопровождающееся сухим кашлем и повышенной температурой. Поэтому в первом приближении эту заразу можно принять за обычную простуду и запустить, заразив параллельно кучу окружающих вас людей. Уже известно, что заболеть можно когда на вас чихнет вирусоноситель или когда вы прикоснетесь к такому человеку, либо к предмету, с которым он контактировал.

Водитель машины, если это не такси, меньше рискует подцепить вирус по сравнению, скажем, с теми гражданами, кто пользуется общественным транспортом. В этой связи хочется передать отдельный пламенный привет и «глубочайшую благодарность» столичным властям, а в особенности, команде главного специалиста по выпихиванию москвичей из личных машин в толчею подземки и автобусов — руководителю дептранса Максиму Ликсутову.