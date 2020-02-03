Как заставить брызгать аэрозоль с автохимией даже, когда кажется, что он закончился

Становится даже немного обидно, когда водопад живительной смазки или полироли иссякает, а на дне баллона еще плещется немалое количество жидкости. По нынешним временам все «чудодейственные» растворы стоят дорого, а благодаря фасовке, пятая часть автоматически отправляется в мусорное ведро. Как-то экономически и финансово безграмотно получается. Разобравшись с этим вопросом и найдя решение, можно абсолютно законно, без всяких бонусов и маркетинговых акций, получить сверху около 20% уже оплаченной «химии».
Начнем уже по традиции, с теории: жидкость превращается в аэрозоль благодаря добавлению в состав углекислого газа CO2. Без него просто не будет давления в баллоне, следовательно, состав не будет и распыляться. Со временем углекислый газ выходит вместе с «химией», давление внутри баллона падает, и начинается «пляска с бубном». Дорогостоящий состав перестает разбрызгиваться. Стекать, капать, выливаться — будет. Бить мощной струей в нужном направлении — нет.
На ум мгновенно приходит решение — заполнить флакон углекислым газом? Задачка не из простых, да и опасно, ведь CO2 — взрывоопасен. А что если добиться давления иным, куда более доступным методом?
Когда такой необходимый флакончик теряет «хватку» (читай — расходует запас углекислого газа) и перестает давать нужное для разбрызгивания давление, его еще можно «мотивировать» на непродолжительную работу. Сдавив рукой, без применения инструмента и тисков, уменьшаем объем и получаем несколько дополнительных «пшиков». Жидкость внутри остается.
Каким еще методом можно поднять давление и дожать остатки? Закачать воздух. Для этого необходимо провести следующую «пластическую» операцию: раздобыв самый обыкновенный ниппель, который продается в любом автомагазине, и широкий металлический хомут,с толщиной стенки не менее 2 см, приступаем к «протезированию». Делаем отверстие, диаметром около миллиметра, на стенке нужного нам флакона на высоте одного сантиметра от донышка. Шлифуем и обезжириваем поверхность. После рассверливаем хомут под диаметр приобретенного ниппеля и стыкуем обе части так, чтобы ниппель с юбкой находился точно над отверстием в банке. Плотно фиксируем.
Теперь можно приступать к закачке «забортного воздуха»: делать это лучше ручным насосом, которым проще и легче будет получить нужное нам давление в три атмосферы. Как показывает практика, для достижения цели потребуется пару раз качнуть ногой или пять раз рукой. Теперь можно проводить испытания.
После такой несложной доработки, которую впоследствии можно будет использовать и на других флаконах с аэрозолью, жидкость выйдет вся без остатка. Простой и проверенный годами метод позволит значительно увеличить не только срок службы, но и объем полученного состава.