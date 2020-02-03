Как заставить брызгать аэрозоль с автохимией даже, когда кажется, что он закончился

Становится даже немного обидно, когда водопад живительной смазки или полироли иссякает, а на дне баллона еще плещется немалое количество жидкости. По нынешним временам все «чудодейственные» растворы стоят дорого, а благодаря фасовке, пятая часть автоматически отправляется в мусорное ведро. Как-то экономически и финансово безграмотно получается. Разобравшись с этим вопросом и найдя решение, можно абсолютно законно, без всяких бонусов и маркетинговых акций, получить сверху около 20% уже оплаченной «химии».

Начнем уже по традиции, с теории: жидкость превращается в аэрозоль благодаря добавлению в состав углекислого газа CO2. Без него просто не будет давления в баллоне, следовательно, состав не будет и распыляться. Со временем углекислый газ выходит вместе с «химией», давление внутри баллона падает, и начинается «пляска с бубном». Дорогостоящий состав перестает разбрызгиваться. Стекать, капать, выливаться — будет. Бить мощной струей в нужном направлении — нет.

На ум мгновенно приходит решение — заполнить флакон углекислым газом? Задачка не из простых, да и опасно, ведь CO2 — взрывоопасен. А что если добиться давления иным, куда более доступным методом?