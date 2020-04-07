5 признаков скоропостижной «смерти» бензонасоса в автомобиле

Абсолютное большинство россиян не могут себе позволить новый автомобиль: кто-то не в состоянии накопить, а кто-то просто не готов расстаться с большой суммой, чтобы овладеть LADA, когда за аналогичные деньги предлагают, пусть и подержанный, но Mercedes-Benz.

Выявлять, кто прав, а кто виноват бесполезно, ибо решение о покупке автомобиля — личное дело каждого. Важно только одно: знать, что лучший автомобиль — это новый автомобиль. Ведь даже самая надежная деталь порой нуждается в ремонте, а иногда и в полной замене. Одним из таких агрегатов является бензонасос.

Топливная помпа — невероятно надежный узел, который при правильной эксплуатации легко прослужит и 200 000 км. Но что такое правильная эксплуатация? В первую очередь, отказ от передвижения «на лампе»: любимая многими россиянами забава приводит к тому, что прибор постоянно работает на пределе возможностей и лишен необходимого ему охлаждения, которое осуществляется единственным путем. Самим топливом. Если горючего в баке недостаточно, то насос греется. Отсюда возникает дополнительный износ, значительно сокращающий ресурс.