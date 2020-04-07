5 признаков скоропостижной «смерти» бензонасоса в автомобиле

Абсолютное большинство россиян не могут себе позволить новый автомобиль: кто-то не в состоянии накопить, а кто-то просто не готов расстаться с большой суммой, чтобы овладеть LADA, когда за аналогичные деньги предлагают, пусть и подержанный, но Mercedes-Benz.
Выявлять, кто прав, а кто виноват бесполезно, ибо решение о покупке автомобиля — личное дело каждого. Важно только одно: знать, что лучший автомобиль — это новый автомобиль. Ведь даже самая надежная деталь порой нуждается в ремонте, а иногда и в полной замене. Одним из таких агрегатов является бензонасос.
Топливная помпа — невероятно надежный узел, который при правильной эксплуатации легко прослужит и 200 000 км. Но что такое правильная эксплуатация? В первую очередь, отказ от передвижения «на лампе»: любимая многими россиянами забава приводит к тому, что прибор постоянно работает на пределе возможностей и лишен необходимого ему охлаждения, которое осуществляется единственным путем. Самим топливом. Если горючего в баке недостаточно, то насос греется. Отсюда возникает дополнительный износ, значительно сокращающий ресурс.
Второй важный пункт — грязное топливо. Остатки нефтепродуктов забивают сетку — фильтр очистки — и вынуждают агрегат усиленно создавать необходимое давление. Таким нехитрым образом бензонасос способен «дать слабину» всего за два-три года эксплуатации. Но погибает он не сразу: устройство подает водителю несколько сигналов, прежде чем окончательно отправится в свою железную Вальхаллу.
Крайне обязательно следует обращать внимание на бензонасос, когда автомобиль существенно потерял в мощности: разгоняется уже не так активно, как раньше. Износ узла ведет к уменьшению необходимого количества топлива в цилиндрах, создавая обедненную смесь. «Ласточка» плохо поехала? Не обеспечивает выход адреналина даже на высокоскоростной «платке»? Отправляйтесь на диагностику с прицелом на топливную помпу.
Третий признак — это неравномерная работа двигателя. Порой так случается, что мотор, прогревшись, начинает троить. Катушки в порядке, свечи новые, а высоковольтные провода только что были заменены. Даже фильтр — и тот девственно чист. Похоже, беда скрывается в топливном баке, где доживает свои последние деньки помпа. Чтобы не оказаться «обездвиженным» во время долгожданного выезда на дачу, нужно продиагностировать бензонасос.
Не забываем и про неуверенный пуск двигателя по утрам. За это могут нести ответственность многие «жители» подкапотного пространства — аккумулятор, свечи, фильтры — но зачастую проблема кроется именно в бензонасосе. Соединив воедино пробег, режим эксплуатации и количество километров до следующего ТО, а также зарядив аккумулятор, можно разгадать загадку даже самостоятельно, не применяя никакого диагностического оборудования.
Перед самой кончиной бензонасос начинает гудеть. Чтобы эти «предсмертные стоны» услышать, достаточно просто выключить магнитолу: звук, исходящий из-под заднего сиденья настолько ясен, что можно отправляться в сервис, не сворачивая в родной двор. Велика вероятность, что уже завтра утром топливо в цилиндры не попадет.
Ну и напоследок: мотор должен работать ровно всегда. Чуть агрессивнее на прогреве, чуть вежливее на холостых оборотах. Если эти самые обороты вдруг начинают плавать, а в пробке приходится не просто отпускать тормоз, а чуть добавлять газ даже на ровной дороге, то визит к мастеру стоит назначать немедленно. Даже японская техника, известная своей надежностью, вернее даже терпимостью к нашему российскому пренебрежительному оснащению, скоро «даст дуба».