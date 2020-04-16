Как самому отремонтировать фару машины после мелкой аварии

Мелкое дорожно-транспортное происшествие, на которое сегодня отказываются приезжать сотрудники ГИБДД, может стать настоящей головной болью. Ведь неправильно заполненный европротокол или чехарда с приложением, которое то работает, то не работает, а также неправильная видео- и фотофиксация могут сократить сумму выплаты до 100 000 рублей в Москве, и до 50 000 рублей в регионах. Залатать бампер или отремонтировать крыло хватит, но как быть с оптикой? На LADA Vesta, например, фара обойдется в 15 000 рублей, а вот на KIA Stinger — уже 300 000 рублей. Кто будет платить?

Львиная доля повреждений — отломленное «ушко» крепления, без которого осветительный прибор будет болтаться в своей нише, разбивать порты, перетирать провода, а потом просто вывалится на асфальт. Раньше такие поломки заваривали, клеили и усиливали: получалось не очень ровно и не очень красиво, но до продажи авто периодически доживало. И на том спасибо. Однако есть простой и легкий способ, как все сделать надежно и аккуратно, не потратив на ремонт половину заработной платы. Как вы понимаете, без суперклея тут не обойдется.