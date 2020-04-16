Как самому отремонтировать фару машины после мелкой аварии

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Абсолютное большинство ДТП представляет собой легкое касание, от которого страдает лакокрасочное покрытие авто и навесное оборудование: бампера, молдинги и, увы, фары. Почему «увы»? Да потому, что именно фара современного автомобилья стоит намного дороже любой кузовной детали. Можно ли восстановить дорогой прибор своими силами, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Мелкое дорожно-транспортное происшествие, на которое сегодня отказываются приезжать сотрудники ГИБДД, может стать настоящей головной болью. Ведь неправильно заполненный европротокол или чехарда с приложением, которое то работает, то не работает, а также неправильная видео- и фотофиксация могут сократить сумму выплаты до 100 000 рублей в Москве, и до 50 000 рублей в регионах. Залатать бампер или отремонтировать крыло хватит, но как быть с оптикой? На LADA Vesta, например, фара обойдется в 15 000 рублей, а вот на KIA Stinger — уже 300 000 рублей. Кто будет платить?

Львиная доля повреждений — отломленное «ушко» крепления, без которого осветительный прибор будет болтаться в своей нише, разбивать порты, перетирать провода, а потом просто вывалится на асфальт. Раньше такие поломки заваривали, клеили и усиливали: получалось не очень ровно и не очень красиво, но до продажи авто периодически доживало. И на том спасибо. Однако есть простой и легкий способ, как все сделать надежно и аккуратно, не потратив на ремонт половину заработной платы. Как вы понимаете, без суперклея тут не обойдется.

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Сняв поломанную фару и освободив «ушко» крепления, нужно тщательно все промыть под проточной водой и обезжирить растворителем. Теперь можно начинать ремонт: прикинув и аккуратно состыковав разлом, наносим суперклей. Но фокус в том, что помимо самого клея, на поврежденный участок нужно добавить самой обыкновенной продуктовой соды. Цианоакрилат — он же суперклей — с добавлением соды мгновенно полимеризуется, становясь твердым, как камень, а также выделяет тепло, намертво схватываясь на молекулярном уровне с деталями. Особенно хорошо этот нехитрый химический эксперимент проходит с пластиком.

Соединив поврежденные детали таким образом, можно уже не беспокоиться об их целостности — причиной следующей поломки может быть только очередная авария или неаккуратный разбор. Но что делать, если трещина глубокая? Например, в бампере. Тогда поможет следующий метод: в основание кладем самую обыкновенную газету, которая не позволит дорогостоящему клею стекать на землю, и начинаем слой за слоем наносить «химию», просыпая ее содой и просушивая. Дав полученному составу просохнуть, нужно доработать выступающие части и наплывы абразивом или напильником. Вот и вся наука!

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В условиях элементарной нехватки денег, с которой сейчас столкнутся все, многие автовладельцы просто махнут рукой и будут ездить «как есть». Однако такой подход довольно быстро сожрет остаточную стоимость машины и приведет к значительно более дорогим ремонтам. Единственный выход — делать большинство операций самостоятельно. Поменять масло и заклеить фару может каждый.

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16 апреля 2020
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