Как самому отремонтировать фару машины после мелкой аварии

Мелкое дорожно-транспортное происшествие, на которое сегодня отказываются приезжать сотрудники ГИБДД, может стать настоящей головной болью. Ведь неправильно заполненный европротокол или чехарда с приложением, которое то работает, то не работает, а также неправильная видео- и фотофиксация могут сократить сумму выплаты до 100 000 рублей в Москве, и до 50 000 рублей в регионах. Залатать бампер или отремонтировать крыло хватит, но как быть с оптикой? На LADA Vesta, например, фара обойдется в 15 000 рублей, а вот на KIA Stinger — уже 300 000 рублей. Кто будет платить?
Львиная доля повреждений — отломленное «ушко» крепления, без которого осветительный прибор будет болтаться в своей нише, разбивать порты, перетирать провода, а потом просто вывалится на асфальт. Раньше такие поломки заваривали, клеили и усиливали: получалось не очень ровно и не очень красиво, но до продажи авто периодически доживало. И на том спасибо. Однако есть простой и легкий способ, как все сделать надежно и аккуратно, не потратив на ремонт половину заработной платы. Как вы понимаете, без суперклея тут не обойдется.
Сняв поломанную фару и освободив «ушко» крепления, нужно тщательно все промыть под проточной водой и обезжирить растворителем. Теперь можно начинать ремонт: прикинув и аккуратно состыковав разлом, наносим суперклей. Но фокус в том, что помимо самого клея, на поврежденный участок нужно добавить самой обыкновенной продуктовой соды. Цианоакрилат — он же суперклей — с добавлением соды мгновенно полимеризуется, становясь твердым, как камень, а также выделяет тепло, намертво схватываясь на молекулярном уровне с деталями. Особенно хорошо этот нехитрый химический эксперимент проходит с пластиком.
Соединив поврежденные детали таким образом, можно уже не беспокоиться об их целостности — причиной следующей поломки может быть только очередная авария или неаккуратный разбор. Но что делать, если трещина глубокая? Например, в бампере. Тогда поможет следующий метод: в основание кладем самую обыкновенную газету, которая не позволит дорогостоящему клею стекать на землю, и начинаем слой за слоем наносить «химию», просыпая ее содой и просушивая. Дав полученному составу просохнуть, нужно доработать выступающие части и наплывы абразивом или напильником. Вот и вся наука!
В условиях элементарной нехватки денег, с которой сейчас столкнутся все, многие автовладельцы просто махнут рукой и будут ездить «как есть». Однако такой подход довольно быстро сожрет остаточную стоимость машины и приведет к значительно более дорогим ремонтам. Единственный выход — делать большинство операций самостоятельно. Поменять масло и заклеить фару может каждый.