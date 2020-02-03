Как своими силами надежно защитить стекла и кузов машины от грязи и слякоти

Рецепт самодельного защитного покрытия для кузова и окон машины не отличается сложностью. В качестве ингредиентов для его исполнения следует взять немного уайт-спирита и обычную белую стеариновую свечку.

Вместо последней можно использовать и натуральный пчелиный воск, но это совершенно не обязательно. На первом этапе приготовления следует с помощью терки измельчить около 20 грамм стеарина, а затем ссыпать его в любую стеклянную емкость.

Далее заливаем наши опилки примерно 100 миллилитрами уайт-спирита и растворяем «свечку» в нем с помощью нагревания — чтобы расплавившийся «воск» смешался с уайт-спиритом. Заметим, что соотношение ингидиентов может и отличаться от указанного выше: хочешь более толстое защитное покрытие — сыпь больше стеарина.

С помощью открытого огня греть нашу смесь ни в коем случае нельзя — все-таки уайт-спирит жидкость летучая и горючая. Делать это можно в микроволновке или, например, с помощью строительного фена. Либо использовать водяную баню, поскольку стеариноподобные вещества плавятся при температурах до 75ºC.

Полученный раствор уже не застынет при комнатной температуре. Главное не забывать, что при хранении стеклянную баночку с ним следует закрывать герметично.