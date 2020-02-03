Как своими силами надежно защитить стекла и кузов машины от грязи и слякоти

Рецепт самодельного защитного покрытия для кузова и окон машины не отличается сложностью. В качестве ингредиентов для его исполнения следует взять немного уайт-спирита и обычную белую стеариновую свечку.
Вместо последней можно использовать и натуральный пчелиный воск, но это совершенно не обязательно. На первом этапе приготовления следует с помощью терки измельчить около 20 грамм стеарина, а затем ссыпать его в любую стеклянную емкость.
Далее заливаем наши опилки примерно 100 миллилитрами уайт-спирита и растворяем «свечку» в нем с помощью нагревания — чтобы расплавившийся «воск» смешался с уайт-спиритом. Заметим, что соотношение ингидиентов может и отличаться от указанного выше: хочешь более толстое защитное покрытие — сыпь больше стеарина.
С помощью открытого огня греть нашу смесь ни в коем случае нельзя — все-таки уайт-спирит жидкость летучая и горючая. Делать это можно в микроволновке или, например, с помощью строительного фена. Либо использовать водяную баню, поскольку стеариноподобные вещества плавятся при температурах до 75ºC.
Полученный раствор уже не застынет при комнатной температуре. Главное не забывать, что при хранении стеклянную баночку с ним следует закрывать герметично.
А дальше все просто. Тщательно моем машину от грязи. В идеале — на автомойке при подземной парковке, если на дворе зима. Это нужно, чтобы кузов был более теплый и стеарин лучше покрывал его.
Дожидаемся пока даже остатки влаги полностью испарятся, а затем, используя мягкую чистую тряпочку, наносим нашу алхимическую смесь на кузов и стекла. Растворитель испаряется, тонкая «восковая» пленка остается, резко уменьшая налипание влажной грязи на все обработанные части машины.
Только на фары наносить этот состав бесполезно. Они греются, а защита, скорее всего, оплавится и стечет с них. Кроме того, в летнюю жару самоделку тоже не особо попользуешь, поскольку кузов нагревается солнцем до температур плавления стеарина.
А в осенне-зимне-весенний сезон — самое то в качестве защиты от грязи. Дешево и сердито. Да, посещение автомойки практически наверняка ликвидирует слой стеарина. Но суть в том, что применяя наше самопальное и дешеаое «восковое покрытие» машины, умы избавлямся от необходимости каждые несколько дней мыть машину даже в сильную слякоть. Грязь просто не может удержаться на кузове.
Само собой, со временем эта защита изнашивается и перестает работать. Но никто не мешает раз-другой в месяц помыть машину и самостоятельно восстановить покрытие. Тем более, что регулярно пользоваться автомойкой приходится в любом случае — даже при наличии самого супер-пупер-нанотехноллогичного и дорогостоящего фирменного защитного покрытия кузова.