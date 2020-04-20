5 причин, почему в машине запахло жареным

Тормоза

Одна из самых безобидных причин запаха гари — тормозные колодки. Запах проникает в салон при спортивной езде, после пары резких и интенсивных торможений. Вы неминуемо почувствуете его и в машине с не отключаемой системой ESP. Электроника будет «прихватывать» тормоза в случае начала резкого заноса и от этого тоже будет вонять в салоне.

Если же вы чувствуете гарь, когда едете спокойно, это может сказать о том, что подклинивший поршень прижал одну из колодок к тормозному диску. Вот она и трется. Эта уже неисправность, устранить которую необходимо. Ведь в таком случае изнашивается и колодка и диск. Значит, вскоре их надо будет заменить, а делается это сразу на обеих колесах одной оси, что удорожает замену в два раза.

Система охлаждения

Горелый запах со сладковатым оттенком и появление под передней панелью мокрого пятна скажут о течи в системе отопления салона. Так же причиной запаха может быть неисправный клапан крышки расширительного бачка или термостата. В результате антифриз выбрасывает из расширительного бачка на выпускной коллектор двигателя, он начинает испаряться, вот в салоне и появляется запах. Еще одной причиной могут быть кривые руки мастеров, которые неправильно установили патрубки системы охлаждения двигателя или системы отопления при ремонте.