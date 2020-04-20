5 причин, почему в машине запахло жареным

Фото из открытых источников
Не так уж и редко в салоне начинает вонять жареным. Причин неприятного запаха много, причем одни могут быть вполне безобидными, а другие могут стать предвестниками беды. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, к чему готовится водителю.

Тормоза

Одна из самых безобидных причин запаха гари — тормозные колодки. Запах проникает в салон при спортивной езде, после пары резких и интенсивных торможений. Вы неминуемо почувствуете его и в машине с не отключаемой системой ESP. Электроника будет «прихватывать» тормоза в случае начала резкого заноса и от этого тоже будет вонять в салоне.

Если же вы чувствуете гарь, когда едете спокойно, это может сказать о том, что подклинивший поршень прижал одну из колодок к тормозному диску. Вот она и трется. Эта уже неисправность, устранить которую необходимо. Ведь в таком случае изнашивается и колодка и диск. Значит, вскоре их надо будет заменить, а делается это сразу на обеих колесах одной оси, что удорожает замену в два раза.

Система охлаждения

Горелый запах со сладковатым оттенком и появление под передней панелью мокрого пятна скажут о течи в системе отопления салона. Так же причиной запаха может быть неисправный клапан крышки расширительного бачка или термостата. В результате антифриз выбрасывает из расширительного бачка на выпускной коллектор двигателя, он начинает испаряться, вот в салоне и появляется запах. Еще одной причиной могут быть кривые руки мастеров, которые неправильно установили патрубки системы охлаждения двигателя или системы отопления при ремонте.

Фото из открытых источников

Масло

Одна из самых распространенных причин горелого запаха в автомобиле — утечка моторного масла. Она приводит к попаданию смазки на раскаленный выпускной коллектор. Пожара в этом случае не будет. Но вот проморгать уровень масла и попасть на дорогой ремонт мотора вполне реально. Так что если заметили сильные масляные подтеки, поскорее отправляйтесь в сервис.

Система вентиляции

Горелым может понести и из системы вентиляции, при включении обдува. Запах может исходить от салонного фильтра, который не меняли годами, от сгоревшего вентилятора, или от «печки», которая вот-вот отслужит свое.

Электропроводка

Пожалуй, самое опасное, что может произойти, это короткое замыкание в электрике машины и возгорание проводки. В этом случае, дело в прямом смысле запахнет жареным и вслед за дымом, из под капота, появятся языки пламени. Тут совет один — берите документы и бегите подальше от автомобиля. Пока будете пытаться открыть багажник, чтобы достать огнетушитель, машина уже сгорит.

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20 апреля 2020
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