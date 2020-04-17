5 опасных поломок, из-за которых резко поднимается уровень антифриза

Вообще, уровень антифриза или тосола, что фактически одно и тоже, незначительно повышается, при прогреве двигателя. Это нормально. Но что делать, если жидкости в бачке вдруг стало слишком много?
Одна из самых распространенных причин — воздушная пробка в системе охлаждения. Она и приводит к повышению давления и выдавливанию антифриза. Кстати, из-за этого могут не работать «печка» или термостат.
Причина посерьезнее — повреждение прокладки головки блока цилиндров. В этом случае в систему охлаждения начинают попадать выхлопные газы, которые и выдавливают жидкость. Убедиться, что прокладку надо менять, можно простым способом. Для этого, открутите пробку маслозаливной горловины и осмотрите ее. Если на ней есть белый налет — пора в сервис.
Выдавливать жидкость в бачок может и при неисправности водяной помпы. Убедиться в этом просто. Вокруг помпы будут заметны подтеки. Это сигнал, что запчасть нужно срочно заменить, ведь если помпу заклинит, то не исключен обрыв ремня ГРМ. А это обернется капитальным ремонтом мотора.
Следующая неприятность — разгерметизация системы охлаждения. Это когда жидкость начала уходить, а та, что осталась в системе — закипает, и, как следствие, ее уровень повышается. В случае, если протечка случилась в районе отопителя, люди в салоне почувствуют характерный жженый запах, а обивка под передней панелью станет мокрой от антифриза. В принципе, ехать с такой неполадкой можно, но недолго, потому как велик риск перегрева мотора. Лучше устранить течь на месте или направиться в автосервис.
Наконец, упомянем и такую неприятность, как перегрев двигателя. Он может случиться, скажем, из-за поломки вентилятора системы охлаждения или температурного датчика, что так же поднимет уровень в бачке. Перегрев проигнорировать трудно. Стрелка температуры охлаждающей жидкости на панели приборов уйдет в красную зону, а из под капота повалит пар.
Это серьезная проблема, ведь если головка блока алюминиевая, то ее может «повести». Чтобы уберечь двигатель от фатальных последствий, остановитесь и дайте двигателю остыть. После, поменяйте антифриз и масло, ведь последнее, в результате перегрева может потерять свои защитные свойства.