5 опасных поломок, из-за которых резко поднимается уровень антифриза

Вообще, уровень антифриза или тосола, что фактически одно и тоже, незначительно повышается, при прогреве двигателя. Это нормально. Но что делать, если жидкости в бачке вдруг стало слишком много?

Одна из самых распространенных причин — воздушная пробка в системе охлаждения. Она и приводит к повышению давления и выдавливанию антифриза. Кстати, из-за этого могут не работать «печка» или термостат.

Причина посерьезнее — повреждение прокладки головки блока цилиндров. В этом случае в систему охлаждения начинают попадать выхлопные газы, которые и выдавливают жидкость. Убедиться, что прокладку надо менять, можно простым способом. Для этого, открутите пробку маслозаливной горловины и осмотрите ее. Если на ней есть белый налет — пора в сервис.

Выдавливать жидкость в бачок может и при неисправности водяной помпы. Убедиться в этом просто. Вокруг помпы будут заметны подтеки. Это сигнал, что запчасть нужно срочно заменить, ведь если помпу заклинит, то не исключен обрыв ремня ГРМ. А это обернется капитальным ремонтом мотора.