Как надежно защитить лакокрасочное покрытие кузова автомобиля?

К весеннему сезону эксперт немецкого рынка смазочных материалов и автокосметики, компания Liqui Moly, вывела на российский рынок широкую линейку полиролей широкую линейку полиролей с улучшенными химическими формулами, с помощью которых можно надежно защитить все типы лакокрасочных покрытий (ЛКП), автомобилей разных возрастов и брендов. Химики, разрабатывая каждый из составов, делали акцент на тех или иных свойствах. Так, полироль Hartwachs создавался для новых авто, вне зависимости от типа ЛКП, которыми окрашен их кузов. Для машин окрашенных «металликами» разработан полироль Metallic-Hochglanz. А для автомобилей с лакокрасочными покрытиями без покровного слоя лака был подобран свой вариант — Glanzpolitur. Разумеется, есть в линейке и универсальные составы Polieren&Wachs, а также Lack-Glanz-Creme, отличающийся усиленной защитой глянцевых поверхностей. Каждый из полиролей содержит строго определенную концентрацию абразивного компонента.

Если для новых ЛКП он вообще не нужен — основной упор делается на защиту заводского глянца, то для 5—6 летних автомобилей, чья краска словно потерта мелкой «наждачкой», важно сгладить царапины и риски, параллельно укрыв поверхность защитным воском. Следовательно, без мелкодисперсного абразивного материала не обойтись. Вне зависимости от типа и предназначения полиролей все они создают на обрабатываемой поверхности стойкое покрытие, препятствующее загрязнению кузова, смачиванию его водой (водоотталкивающий эффект), защищающее эмаль от воздействия ультрафиолетового излучения (защита от выгорания/выцветания/растрескивания и т. д). Кроме этого, создаваемые полиролями покрытия уменьшают негативное воздействие на ЛКП птичьего помета. Важно для тех, кто паркует машины под деревьями.