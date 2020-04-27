Как надежно защитить лакокрасочное покрытие кузова автомобиля?

К весеннему сезону эксперт немецкого рынка смазочных материалов и автокосметики, компания Liqui Moly, вывела на российский рынок широкую линейку полиролей широкую линейку полиролей с улучшенными химическими формулами, с помощью которых можно надежно защитить все типы лакокрасочных покрытий (ЛКП), автомобилей разных возрастов и брендов. Химики, разрабатывая каждый из составов, делали акцент на тех или иных свойствах. Так, полироль Hartwachs создавался для новых авто, вне зависимости от типа ЛКП, которыми окрашен их кузов. Для машин окрашенных «металликами» разработан полироль Metallic-Hochglanz. А для автомобилей с лакокрасочными покрытиями без покровного слоя лака был подобран свой вариант — Glanzpolitur. Разумеется, есть в линейке и универсальные составы Polieren&Wachs, а также Lack-Glanz-Creme, отличающийся усиленной защитой глянцевых поверхностей. Каждый из полиролей содержит строго определенную концентрацию абразивного компонента.
Если для новых ЛКП он вообще не нужен — основной упор делается на защиту заводского глянца, то для 5—6 летних автомобилей, чья краска словно потерта мелкой «наждачкой», важно сгладить царапины и риски, параллельно укрыв поверхность защитным воском. Следовательно, без мелкодисперсного абразивного материала не обойтись. Вне зависимости от типа и предназначения полиролей все они создают на обрабатываемой поверхности стойкое покрытие, препятствующее загрязнению кузова, смачиванию его водой (водоотталкивающий эффект), защищающее эмаль от воздействия ультрафиолетового излучения (защита от выгорания/выцветания/растрескивания и т. д). Кроме этого, создаваемые полиролями покрытия уменьшают негативное воздействие на ЛКП птичьего помета. Важно для тех, кто паркует машины под деревьями.
Как часто нужно обрабатывать кузов полиролями? Как показывает практика, одной обработки хватает на 2—3 месяца обычной эксплуатации автомобиля (не в режиме такси!). То есть, рядовому автолюбителю достаточно полировать кузов своего железного коня 4 раза в год. Для того, чтобы состав отработал на все 100% его необходимо правильно нанести. Во-первых, кузов должен быть качественно вымыт. Во-вторых, наносить состав необходимо при температуре от +15 до +20С. Делать это, желательно, в тени. Почему это важно? Дело в том, что мелкодисперсный восковой состав находится в виде водной эмульсии и для равномерного распределения защитного компонента по поверхности очень важна ее температура. Если она будет низкой — воск не распределится равномерно, а при высокой нанесется с «проплешинами». Еще раз подчеркнем — для надежной защиты ЛКП важно нанести полироль тонким ровным слоем.
Чем наносить и располировывать? Приобретать электрический инструмент — бессмысленная трата средств. Машинки нужны для СТО и поточной работы. Рядовому автовладельцу будет вполне достаточно поролоновой губки или микрофибровой салфетки. Их можно приобрести в любом автомагазине за копейки.
Полироли Liqui Moly изготовлены в Германии и сертифицированы компанией DEKRA (эксперт в области обеспечения безопасности и технического надзора в автомобильной сфере). То есть, их применение безопасно как для человека, так и для автомобиля. Важно отметить, что составы на водной основе критично относятся к условиям их хранения. Не оставляйте полироли в неотапливаемом гараже или багажнике автомобиля, где они могут замерзнуть. Хранить автокосметику нужно в теплом помещении. И последнее — все деньги, которые вы вкладываете в защиту ЛКП, вернутся вам сторицей при продаже автомобиля. Состояние кузова — едва ли не самый главный козырь при торге!
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