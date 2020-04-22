Ограничения на передвижение автомобилистов рекомендовано продлить до 11 мая

Во всяком случае, с такой рекомендацией выступил главный эпидемиолог России Николай Брико. Специалист настоятельно рекомендует продлить введенные для борьбы с коронавирусом меры до окончания майских праздников. Более того: не исключается, что и после 11 мая ограничительные мероприятия продолжатся.

– У нас в стране они должны быть сохранены, а после майских праздников будет видно…, — цитирует Николая Брико РИА «Новости».

Иначе говоря, если эффективность подавления вспышки коронавируса окажется слабой, запретительные меры могут только усилиться. Впрочем, и без того в столичном и ряде других регионов введена пропускная система для движения автотранспорта. Осталось, пожалуй, лишь полностью закрыть города для въезда и выезда и ввести комендантский час.