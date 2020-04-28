Из-за чего в моторном масле любой машины может появиться песок

К каким неприятным последствиям может привести появление песка в моторном масле объяснять мало кому нужно: это абразивный материал, который, попадая в трущиеся части движка, грызет их не хуже режущего инструмента.
На неискушенный взгляд может показаться, что песочек и пыль в состоянии попасть в двигатель только если его туда специально насыпать. Однако это не так. Внутри мотора что бы то ни было может оказаться несколькими путями. Первым напрашивается маршрут через заливную масляную горловину в крышке головки блока цилиндров. Но поскольку мы не рассматриваем вариант сознательной диверсии, этот путь отпадает.
Второй способ — вместе с топливом. Но он маловероятен в первую очередь потому, что в баке песок-пыль сразу опустятся на дно, откуда им будет крайне затруднительно попасть в топливопровод. К тому же насос этой системы оснащен фильтром, призванным задерживать посторонние примеси. А еще песчинкам, чтобы попасть в мотор, пришлось бы просачиваться через малюсенькие отверстия топливных форсунок. Последние засорятся от этого гораздо раньше, чем в масле появится существенное количество песка.
Третий, и один из самых вероятных, путей проникновения дорожной пыли и прочего абразива внутрь мотора — система воздухозабора. Многие автовладельцы меняют воздушный фильтр чуть ли ни вместе с машиной, не придавая особого внимания степени его загрязненности.
Кроме того, не только сам автовладелец, но даже сотрудники автосервиса случайно или сознательно — в целях экономии при замене воздушного фильтра — могут заказать и установить почти такой же, но все равно не тот, что предписывает автопроизводитель, «воздухан». Вполне вероятно, что он будет не очень плотно или с перекосом располагаться на своем посадочном месте. Из-за этого часть дорожной пыли и песка начнут просачиваться в цилиндры, попадать там в моторное масло, распределяясь затем по всей системе смазки. Кроме того, мотор может засасывать пыль, вообще минуя воздушный фильтр в случае, когда воздуховоды имеют повреждение или негерметичные соединения.
Еще один, хотя и кажущийся экзотическим, но на самом деле вполне реальный, путь попадания грязи в моторное масло лежит через отверстие масляного щупа. Особенно от этого сюрприза страдают владельцы всевозможных «джипов», склонных к преодолению бродов и прочей глубокой грязюки. Если щуп стоит на своем месте не совсем плотно, грязь вполне может проникнуть прямо в картер двигателя. А затем мотор практически гарантированно отправится в капитальный ремонт.