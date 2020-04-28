Из-за чего в моторном масле любой машины может появиться песок

К каким неприятным последствиям может привести появление песка в моторном масле объяснять мало кому нужно: это абразивный материал, который, попадая в трущиеся части движка, грызет их не хуже режущего инструмента.

На неискушенный взгляд может показаться, что песочек и пыль в состоянии попасть в двигатель только если его туда специально насыпать. Однако это не так. Внутри мотора что бы то ни было может оказаться несколькими путями. Первым напрашивается маршрут через заливную масляную горловину в крышке головки блока цилиндров. Но поскольку мы не рассматриваем вариант сознательной диверсии, этот путь отпадает.

Второй способ — вместе с топливом. Но он маловероятен в первую очередь потому, что в баке песок-пыль сразу опустятся на дно, откуда им будет крайне затруднительно попасть в топливопровод. К тому же насос этой системы оснащен фильтром, призванным задерживать посторонние примеси. А еще песчинкам, чтобы попасть в мотор, пришлось бы просачиваться через малюсенькие отверстия топливных форсунок. Последние засорятся от этого гораздо раньше, чем в масле появится существенное количество песка.

Третий, и один из самых вероятных, путей проникновения дорожной пыли и прочего абразива внутрь мотора — система воздухозабора. Многие автовладельцы меняют воздушный фильтр чуть ли ни вместе с машиной, не придавая особого внимания степени его загрязненности.