Как быть, если заметил, что масло в двигателе машины стало более жидким

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Вид моторного масла, как известно, многое говорит о состоянии двигателя. Из интернета можно почерпнуть самые настоящие методички на эту тему. Они касаются, как правило, достаточно изношенных машин. Но что делать, если смущает консистенция смазки на щупе нового авто, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Все знают, например, что если на масляном щупе обнаружишь следы беловатой эмульсии, значит охлаждающая жидкость попадает в систему смазки. И чаще всего в этом виновата прокладка головки блока цилиндров или сама эта головка — изменившая свою форму тем или иным образом.

Если масло слишком быстро и интенсивно чернеет — грешим на проблемы с поршневыми кольцами. Слишком активно падает его уровень — проблема, опять же, либо в кольцах, либо в маслосъемных колпачках клапанов.

Увеличился уровень на щупе — значит есть вопросы к работе топливной системы или ко все тем же компрессионным кольцам поршней, через которые не сгоревшее топливо попадает в картер. Короче говоря, все достаточно банально.

Но в последнее время появился еще один достаточно характерный «маячок». По идее, со временем масло в моторе густеет. Особенно это заметно, когда смотришь на контрольный щуп за пару тысяч километров пробега до плановой замены смазки в моторе.

Но бывает и так, что вместо ожидаемого частичного загустения, автовладелец обнаруживает, что лубрикант наоборот — завел манеру как-то подозрительно бодро стекать со щупа. При этом уровень масла в двигателе не очень то сильно и упал по сравнению с состоянием при заливке. Самое неприятное тут то, что подобные чудеса бывают характерны для машин, стоящих на заводской гарантии, а не на древних рыдванах, как того можно было бы ожидать.

фото АвтоВзгляд

Как бы то ни было, но ставшая более жидкой смазка — тоже признак изрядного количества бензина в топливе! Проявляется он на современных машинах, как правило, из-за наличия у последних системы экономящей топливо — «старт-стоп». Она глушит двигатель при каждой остановке авто на светофоре или в пробке.

Каждый последующий запуск мотора добавляет очередную порцию топлива в масло. При этом оно не успевает испариться из картера за время коротких городских поездок. Это тоже проблема. Хотя бы потому, что разжижение лубриканта приводит к ухудшению смазывания трущихся частей в моторе и соответствующему снижению его моторесурса.

Бороться с «жидкостью» смазочного материала можно двумя способами. Радикальный подразумевает немедленную замену масла, не дожидаясь наступления срока, установленного заводским регламентом техобслуживания. Но есть и более простой вариант: если имеется несколько часов свободного времени и нет желания загонять машину в автосервис.

Городскому автовладельцу для его реализации достаточно выехать на какую-нибудь пригородную трассу и прохватить на скоростях около 100 км/ч порядка 100 километров. За это время лишнее топливо должно испариться и выгореть в цилиндрах машины. Повторение такой процедуры раз в несколько дней снимает проблему излишков бензина в масле.

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6 мая 2020
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