Как быть, если заметил, что масло в двигателе машины стало более жидким

Все знают, например, что если на масляном щупе обнаружишь следы беловатой эмульсии, значит охлаждающая жидкость попадает в систему смазки. И чаще всего в этом виновата прокладка головки блока цилиндров или сама эта головка — изменившая свою форму тем или иным образом.
Если масло слишком быстро и интенсивно чернеет — грешим на проблемы с поршневыми кольцами. Слишком активно падает его уровень — проблема, опять же, либо в кольцах, либо в маслосъемных колпачках клапанов.
Увеличился уровень на щупе — значит есть вопросы к работе топливной системы или ко все тем же компрессионным кольцам поршней, через которые не сгоревшее топливо попадает в картер. Короче говоря, все достаточно банально.
Но в последнее время появился еще один достаточно характерный «маячок». По идее, со временем масло в моторе густеет. Особенно это заметно, когда смотришь на контрольный щуп за пару тысяч километров пробега до плановой замены смазки в моторе.
Но бывает и так, что вместо ожидаемого частичного загустения, автовладелец обнаруживает, что лубрикант наоборот — завел манеру как-то подозрительно бодро стекать со щупа. При этом уровень масла в двигателе не очень то сильно и упал по сравнению с состоянием при заливке. Самое неприятное тут то, что подобные чудеса бывают характерны для машин, стоящих на заводской гарантии, а не на древних рыдванах, как того можно было бы ожидать.
Как бы то ни было, но ставшая более жидкой смазка — тоже признак изрядного количества бензина в топливе! Проявляется он на современных машинах, как правило, из-за наличия у последних системы экономящей топливо — «старт-стоп». Она глушит двигатель при каждой остановке авто на светофоре или в пробке.
Каждый последующий запуск мотора добавляет очередную порцию топлива в масло. При этом оно не успевает испариться из картера за время коротких городских поездок. Это тоже проблема. Хотя бы потому, что разжижение лубриканта приводит к ухудшению смазывания трущихся частей в моторе и соответствующему снижению его моторесурса.
Бороться с «жидкостью» смазочного материала можно двумя способами. Радикальный подразумевает немедленную замену масла, не дожидаясь наступления срока, установленного заводским регламентом техобслуживания. Но есть и более простой вариант: если имеется несколько часов свободного времени и нет желания загонять машину в автосервис.
Городскому автовладельцу для его реализации достаточно выехать на какую-нибудь пригородную трассу и прохватить на скоростях около 100 км/ч порядка 100 километров. За это время лишнее топливо должно испариться и выгореть в цилиндрах машины. Повторение такой процедуры раз в несколько дней снимает проблему излишков бензина в масле.