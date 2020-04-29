Как быть, если заметил, что масло в двигателе машины стало более жидким

Все знают, например, что если на масляном щупе обнаружишь следы беловатой эмульсии, значит охлаждающая жидкость попадает в систему смазки. И чаще всего в этом виновата прокладка головки блока цилиндров или сама эта головка — изменившая свою форму тем или иным образом.

Если масло слишком быстро и интенсивно чернеет — грешим на проблемы с поршневыми кольцами. Слишком активно падает его уровень — проблема, опять же, либо в кольцах, либо в маслосъемных колпачках клапанов.

Увеличился уровень на щупе — значит есть вопросы к работе топливной системы или ко все тем же компрессионным кольцам поршней, через которые не сгоревшее топливо попадает в картер. Короче говоря, все достаточно банально.

Но в последнее время появился еще один достаточно характерный «маячок». По идее, со временем масло в моторе густеет. Особенно это заметно, когда смотришь на контрольный щуп за пару тысяч километров пробега до плановой замены смазки в моторе.

Но бывает и так, что вместо ожидаемого частичного загустения, автовладелец обнаруживает, что лубрикант наоборот — завел манеру как-то подозрительно бодро стекать со щупа. При этом уровень масла в двигателе не очень то сильно и упал по сравнению с состоянием при заливке. Самое неприятное тут то, что подобные чудеса бывают характерны для машин, стоящих на заводской гарантии, а не на древних рыдванах, как того можно было бы ожидать.