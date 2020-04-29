5 способов сэкономить на бензине летом

Начнем с неприятного. В городе, с его рваным трафиком и пробками, сэкономить не выйдет. Но это можно сделать в дальней дороге — скажем, на дачу. Вот несколько способов.

Воздушный фильтр

От забитого воздушного фильтра мотор буквально задыхается. А если фильтр давно не меняли, и он сильно забился, атомобиль может просто заглохнуть. Дело в том, что из-за недостатка воздуха электронный блок управления двигателем делает топливо-воздушную смесь богаче, вот расход горючего и увеличивается. Поэтому, летом воздушный фильтр желательно поменять на новый. Так вы сэкономите процентов пять топлива.

Шины

Перед поездкой на дачу накачайте шины. Поднимите в них давление на пару десятых выше базовых значений. Так можно сэкономить одн-два процента топлива.

Внимание на крышу

Большой багажник на крыше — это удобно, поскольку туда можно положить много всякой-всячины. Но такой «гаджет» ухудшает аэродинамику автомобиля, что повышает расход топлива процентов на десять. Потому без острой необходимости мы не советуем его использовать.