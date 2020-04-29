5 способов сэкономить на бензине летом

Начнем с неприятного. В городе, с его рваным трафиком и пробками, сэкономить не выйдет. Но это можно сделать в дальней дороге — скажем, на дачу. Вот несколько способов.
Воздушный фильтр
От забитого воздушного фильтра мотор буквально задыхается. А если фильтр давно не меняли, и он сильно забился, атомобиль может просто заглохнуть. Дело в том, что из-за недостатка воздуха электронный блок управления двигателем делает топливо-воздушную смесь богаче, вот расход горючего и увеличивается. Поэтому, летом воздушный фильтр желательно поменять на новый. Так вы сэкономите процентов пять топлива.
Шины
Перед поездкой на дачу накачайте шины. Поднимите в них давление на пару десятых выше базовых значений. Так можно сэкономить одн-два процента топлива.
Внимание на крышу
Большой багажник на крыше — это удобно, поскольку туда можно положить много всякой-всячины. Но такой «гаджет» ухудшает аэродинамику автомобиля, что повышает расход топлива процентов на десять. Потому без острой необходимости мы не советуем его использовать.
Какой бензин заливать
Не стоит экономить на бензине. Во-первых, не надо заправляться на непроверенных АЗС, покупаясь на цены, которые ниже, чем на любой брендовой заправке. Такая экономия может закончится ремонтом двигателя.
И не надо переходить на 92-й бензин, вместо рекомендованного производителем 95-го. Это не сбережет семейный бюджет. Дело в том, что в жару 92-й будет вызывать детонацию. То есть, после возгорания топливо-воздушной смеси от свечи зажигания в цилиндре происходит еще один взрыв. Скорость распространения пламени при этом резко увеличивается, а ударная волна многократно отражается от стенок цилиндра и поршня. В результате получаем снижение мощности двигателя и износ деталей цилиндро-поршневой группы. Для предотвращения детонации рекомендуют заливать боле дорогой 98-й бензин. Где тут экономия, спросите вы? Назовем ее отложенной, поскольку так вы продлите жизнь мотору, и он не потребует дорогого ремонта в будущем.
Стиль езды
Тут все банально и уже не раз описано. Для того, чтобы сэкономить, не крутите мотор до отсечки. Да и чем выше скорость, тем больше расход, причем, раза в два. Поэтому ехать нужно плавно, закрыв при этом все окна. Желательно еще и кондиционер выключить. А чтобы не свариться заживо в машине в попытке сэкономить, отправляйтесь в путь рано утром, когда на улице прохладно. Тогда и кондиционер не нужно будет включать.