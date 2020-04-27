Какой компактный фургон купить после кризиса

Кризис рано или поздно заканчивается и наступает время подъема. Бизнес оживет, а значит ему снова понадобится техника для доставки различных товаров. Понятно, что для перевозки пластиковых окон или мебели не нужно покупать большой грузовик, достаточно приобрести компактный развозной фургончик. Он и по дворам, заставленным машинами проберется, да и в кузов влезет много всего. Сейчас в России представлено достаточно моделей такого класса — на любой вкус и кошелек. Причем каждая существует в разных вариантах кузова, начиная от простого фургона и заканчивая гламурным домом на колесах.

Долгожителя конвейера в Ульяновске, легендарную «Буханку» мы брать не стали. По комфорту она сильно уступает всем конкурентам. Но как же обойтись без доступной отечественной техники, ведь она дешевле фургонов зарубежных брендов, даже тех, которые выпускают в России. Скажем, на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Поэтому, начнем обзор с продукции «Группы ГАЗ».