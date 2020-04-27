Какой компактный фургон купить после кризиса

Кризис рано или поздно заканчивается и наступает время подъема. Бизнес оживет, а значит ему снова понадобится техника для доставки различных товаров. Понятно, что для перевозки пластиковых окон или мебели не нужно покупать большой грузовик, достаточно приобрести компактный развозной фургончик. Он и по дворам, заставленным машинами проберется, да и в кузов влезет много всего. Сейчас в России представлено достаточно моделей такого класса — на любой вкус и кошелек. Причем каждая существует в разных вариантах кузова, начиная от простого фургона и заканчивая гламурным домом на колесах.
Долгожителя конвейера в Ульяновске, легендарную «Буханку» мы брать не стали. По комфорту она сильно уступает всем конкурентам. Но как же обойтись без доступной отечественной техники, ведь она дешевле фургонов зарубежных брендов, даже тех, которые выпускают в России. Скажем, на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Поэтому, начнем обзор с продукции «Группы ГАЗ».
ГАЗ «Соболь Бизнес»
В линейке нижегородского производителя есть фургон «Соболь Бизнес», который, впрочем, существует и в пассажирском варианте. У него имеются и полноприводные версии, что облегчает эксплуатацию машины в сельской местности.
Под капотом «Соболя» работает бензиновый двигатель Evotech мощностью 106,8 л. с. А у пассажирской версии есть еще и «дизель» Cummins 2.8 с отдачей в 120 л. с. Оба агрегата трудятся в паре с пятиступенчатой «механикой». Объем кузова фургончика составляет 6,4 куб/м, а базовая цена стартует от 833 300 рублей — это самое доступное предложение на рынке.
Peugeot Expert/Citroёn Jumpy
Peugeot Expert, как и родственный Citroёn Jumpy, построен на модульной платформе EMP2. Внешние отличия моделей, как и прежде, сводятся к иному оформлению передней части. В остальном — это одна и та же машина. EMP2 — гибкая платформа, позволяющая варьировать не только длину заднего свеса, но и размер колесной базы. В Европе у этих машин множество вариантов, а у нас продают две версии полной массой 2 и 3 т. Объемом кузова — 5,3 и 6,6 куб/м соответственно. Под капотом работают два дизельных мотора — 1,6 (90 л) и 2,0 (150 л. с.)
Цена на Expert начинается от 1 569 900 рублей, а за Citroёn Jumpy просят от 1 669 900 рублей. Они различны лишь комплектацией. Желающим возить грузы по плохим дорогам предложат версии со всеми ведущими, но они ожидаемо дороже. Expert 4x4, как и полноприводный Jumpy обойдутся минимум 2 149 900 рублей.
У машин есть и пассажирские модификации, но это совсем другая история.
Opel Vivaro
Новинка российского рынка не что иное, как клон французской пары Peugeot Expert/Citroёn Jumpy. Под капотом стоят те же дизельные моторы объемом 1,6 л (90 л. с.) и 2,0 л (110 л. с.). У нас будут продавать две версии модели. Их длина (4959 мм и 5309 мм) такая же, как и у «французов».
Первая версия позволяет беспрепятственно въезжать в Москву и другие большие города, где действуют ограничения на проезды большегрузов. Вторая подойдет для тех, кто хочет увезти больше за одни прием — в нее влезет больше тонны груза.
Российских цен пока нет, поэтому предположим, что они будут не сильно отличаться от «прайсов» пары Peugeot Expert/Citroёn Jumpy.
Mercedes-Benz Vito
Представитель премиального бренда среди коммерческой техники. Под его капотом работает дизельный двигатель объемом 1,6 литра, доступный в двух вариантах мощности — 88 и 114 л. с. Есть и «дизель» объемом 2,1 л в трех версиях форсировки — 135, 163 и 190 л. с. В зависимости от мотора, предлагают передний, задний или полный привод. Есть и три вида колесной базы — компактная, удлиненная и сверхдлинная. Этот «немец» словно трансформер. Его можно заказать как в чисто грузовом варианте, так и в версии компактвэна.
Цены на развозной фургон начинаются от 2 099 000 рублей
Volkswagen T6.1
Фургоны и микроавтобусы семейства T6 выпускаются с 2015 года, потому пришла пора планового обновления. Так, в России с весны этого года в продажу поступила версия Т6.1. В ее модельном ряду есть модификации Multivan, Caravelle, California и Transporter. Последний — утилитарный фургон, California — автодом с настоящей кухней, а Multivan — богато оснащенный микроавтобус.
По оценке ресурса «Автостат», самый популярный из них — вэн Caravelle. В прошлом году он вошел в десятку самых востребованных LCV в России, заняв 9 место, с результатом 2520 проданных машин. Все российские модификации модели оснащены двухлитровым дизелем в трех вариантах мощности — 110,150 и 199 л. с. Трансмиссия — пяти- и шестиступенчатая механическая коробка передач, а также 7-ступенчатый «робот» DSG. Если говорить о перевозке грузов, то для этой цели лучше всего подойдет фургончик Volkswagen Transporter. Покупка его самой доступной версии с полной массой в 2,49 тонны обойдется в 2 127 000 рублей.