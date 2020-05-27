Почему не надо менять моторное масло к лету

Аргумент в пользу сезонной замены маасла простой — мол, летом пробеги больше и нагрузки на двигатель выше, чем зимой. Это не так. Если предположить, что зимой машина ездит только на короткие расстояния, то ее мотор нормально не прогревается. В таком режиме система смазки копит в себе избыток влаги и несгоревших компонентов топлива, что приводит к образованию низкотемпературных отложений. А при больших пробегах, причем независимо от времени года, температурный режим двигателя остается постоянным. Вот поэтому даже «зимнее» масло будет эффективно защищать мотор в теплые месяцы, а присадки — чистить двигатель от отложений.
Климат-контроль
Летние масла более вязкие нежели те, что используют для холодного времени года. Это смазки имеющие классификацию по SAE от 20 до 50. Скажем, масло, на канистре которого написано SAE50 эффективно работает при температуре воздуха от +10 до +50 градусов. То есть, чем больше цифра, тем более вязким является летнее масло. Но это не значит, что как только потеплело, нужно бежать в магазин и покупать новую смазку.
Необходимо учесть, что в средней полосе России не бывает совсем уж экстремальной жары. Да и пробеги машин не заоблачные. Раз так, то среднестатистическому автомобилю вполне достаточно универсального масла вязкости 5W-30. На нем можно ездить круглый год и не знать бед. Учтите и то, что летом бывают похолодания. А раз так, то для мотора лучше подойдет именно универсальное масло, которое можно использовать круглый год, а не летнее, которое вы зальете перед сезоном.
А если используете автомобиль только для поездок на дачу, то лишний раз тратить деньги на новую смазку тем более не стоит. Пробеги-то получаются скромные. Поэтому уже залитая в двигатель смазка не потеряет своих защитных свойств. Не выработают свой ресурс и присадки. С оговоркой, конечно, что не надо нарушать сроки замены масла, предусмотренные производителем автомобиля.
Ну а при городской эксплуатации, когда нередко приходится толкаться в пробках, можно просто сократить интервал замены масла (того же 5W30) в два раза. То есть менять не через 15 000 км, а через 7500 км. Тогда и вовсе не надо будет задумывать над сезонной сменой смазки.
Книга — источник знаний
Обратите внимание и на то, какое масло рекомендует использовать производитель автоя. Если не рекомендуется заливать смазку выше «сороковки», не стоит экспериментировать и лить, скажем, 10W50. Мотор, особенно старый, может и заклинить.
Кстати, при покупке масла в магазине, обратите внимание на спецификации, которые нанесены на канистру. Маркировка SM, SN и так далее определяет уровень качества смазки. Сегодня лучшие масла — это SN и SN plus. Если производитель рекомендует именно их, а вы пожалеете денег и зальете в мотор масло с качеством SM, со временем это даст о себе знать. Такое масло более подвержено перегреву, а защитные присадки в его составе — менее эффективны. Это опять к слову о том, что лучше использовать универсальные моторные масла, тогда не надо будет подгадывать замену к лету.
Не смешивай
В процессе смены масла с зимнего на летнее, вы неизбежно смешиваете масла в разным классом вязкости. Ведь сливая старое масло, какое-то его количество все равно остается в двигателе. Конечно же, сразу ничего страшного не произойдет. Скажем, можно смешать смазки 10W40 и 5W30 и не получить никаких проблем. В двигателе будет просто новая смесь, которая станет менее жидкой и с иной пропорцией присадок.
Однако такое регулярное смешивание может дать о себе знать через несколько лет, особенно когда мотор пробежит уже более 100 000 км. Ведь по мере износа двигателя происходит увеличение зазоров в парах трения. А менее вязкая смазка в таком случае будет просто неспособна защитить агрегат. Толщина масляной пленки станетслишком тонкой, что приведет к образованию задиров в двигателе.