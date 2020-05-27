Почему не надо менять моторное масло к лету

Аргумент в пользу сезонной замены маасла простой — мол, летом пробеги больше и нагрузки на двигатель выше, чем зимой. Это не так. Если предположить, что зимой машина ездит только на короткие расстояния, то ее мотор нормально не прогревается. В таком режиме система смазки копит в себе избыток влаги и несгоревших компонентов топлива, что приводит к образованию низкотемпературных отложений. А при больших пробегах, причем независимо от времени года, температурный режим двигателя остается постоянным. Вот поэтому даже «зимнее» масло будет эффективно защищать мотор в теплые месяцы, а присадки — чистить двигатель от отложений.

Климат-контроль

Летние масла более вязкие нежели те, что используют для холодного времени года. Это смазки имеющие классификацию по SAE от 20 до 50. Скажем, масло, на канистре которого написано SAE50 эффективно работает при температуре воздуха от +10 до +50 градусов. То есть, чем больше цифра, тем более вязким является летнее масло. Но это не значит, что как только потеплело, нужно бежать в магазин и покупать новую смазку.

Необходимо учесть, что в средней полосе России не бывает совсем уж экстремальной жары. Да и пробеги машин не заоблачные. Раз так, то среднестатистическому автомобилю вполне достаточно универсального масла вязкости 5W-30. На нем можно ездить круглый год и не знать бед. Учтите и то, что летом бывают похолодания. А раз так, то для мотора лучше подойдет именно универсальное масло, которое можно использовать круглый год, а не летнее, которое вы зальете перед сезоном.

А если используете автомобиль только для поездок на дачу, то лишний раз тратить деньги на новую смазку тем более не стоит. Пробеги-то получаются скромные. Поэтому уже залитая в двигатель смазка не потеряет своих защитных свойств. Не выработают свой ресурс и присадки. С оговоркой, конечно, что не надо нарушать сроки замены масла, предусмотренные производителем автомобиля.