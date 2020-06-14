Стоит ли покупать подержанный седан Hyundai Elantra за 600 000 рублей

Hyundai Elantra пятого поколения (индекс MD) выпускали с 2011 по 2015 год, а плановый рестайлинг провели в 2013 году. Седан не бил рекорды продаж и этому есть причины. Машина крупнее и дороже сверхпопулярного «Соляриса», но при этом очень на него похожа.
Сейчас, когда поколение модели сменилось, покупателей подержанных экземпляров стала привлекать цена. За, повторимся, небольшие деньги можно купить «корейца» с просторным салоном и вместительным багажником. Разберемся, стоит ли это делать.
Кузов и салон
Кузов «Элантры» стоек к коррозии, но вот лакокрасочное покрытие очень слабое. Так что сколы краски на капоте, бампере и передних крыльях — частое явление. Что касается салона, то там быстро истирается кожа на руле и облезают окрашенные под алюминий пластиковые панели интерьера.
Двигатель
Под капотом Hyundai Elantra работали два бензиновых двигателя. Мотор объемом 1,6 литра выдавал 132 л. с. и был спарен с 6-ступенчатой «механикой», либо с 6-ступенчатым «автоматом». Более мощный 180-сильный 1,8-литровый агрегат работал в паре только с «автоматом».
Отрадно, что моторы и трансмиссии оказались надежны и особых проблем с ними не было. Вот только у 1,6-литрового двигателя может возникнуть серьезная проблема если владелец часто экономил на бензине. Дело в том, что катколлектор на этом моторе расположен близко к камерам сгорания. Сажа, которая образуется из-за несгоревшего топлива, забивает катализатор и он начинает разрушаться. Его керамические частички может засосать в камеры сгорания. В результате появятся задиры, а если запустить проблему, дорогой ремонт владельцу гарантирован.
Подвеска
Слабые места в подвеске характерны для многих моделей, которые колесят по нашим дорогам. Что касается нашего «корейца», то через 50 000 километров нужно менять стойки стабилизатора. Примерно на этом же пробеге потребуют замены шаровые опоры и ступичные подшипники. Что касается рулевого управления, то обратите внимание на рулевую рейку, которая боится ударов. Так что проскакивать ходом лежачих полицейских и прыгать по ямам настоятельно не советуем.
Другие минусы
При выборе подержанной «Элантры» учтите, что фирменная корейская экономия на мелочах никуда не делась. Скажем, корейцы не стали ставить нормальную шумоизоляцию, так что в салон проникает звуки двигателя и дороги. Уплотнителя капота нет, поэтому на мотор и его агрегаты летит грязь. «Пожмотили» и на подсветке перчаточного ящика, круиз-контроле и даже ручке на крышке багажника.
Покупать или нет
Подержанная Hyundai Elantra привлекает ценой и надежными силовыми агрегатами. Так что если важна именно надежность, а на просчеты в эргономике вы готовы закрыть глаза, тогда Elantra будет неплохим выбором.