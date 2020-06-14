Стоит ли покупать подержанный седан Hyundai Elantra за 600 000 рублей

Hyundai Elantra пятого поколения (индекс MD) выпускали с 2011 по 2015 год, а плановый рестайлинг провели в 2013 году. Седан не бил рекорды продаж и этому есть причины. Машина крупнее и дороже сверхпопулярного «Соляриса», но при этом очень на него похожа.

Сейчас, когда поколение модели сменилось, покупателей подержанных экземпляров стала привлекать цена. За, повторимся, небольшие деньги можно купить «корейца» с просторным салоном и вместительным багажником. Разберемся, стоит ли это делать.

Кузов и салон

Кузов «Элантры» стоек к коррозии, но вот лакокрасочное покрытие очень слабое. Так что сколы краски на капоте, бампере и передних крыльях — частое явление. Что касается салона, то там быстро истирается кожа на руле и облезают окрашенные под алюминий пластиковые панели интерьера.

Двигатель

Под капотом Hyundai Elantra работали два бензиновых двигателя. Мотор объемом 1,6 литра выдавал 132 л. с. и был спарен с 6-ступенчатой «механикой», либо с 6-ступенчатым «автоматом». Более мощный 180-сильный 1,8-литровый агрегат работал в паре только с «автоматом».

Отрадно, что моторы и трансмиссии оказались надежны и особых проблем с ними не было. Вот только у 1,6-литрового двигателя может возникнуть серьезная проблема если владелец часто экономил на бензине. Дело в том, что катколлектор на этом моторе расположен близко к камерам сгорания. Сажа, которая образуется из-за несгоревшего топлива, забивает катализатор и он начинает разрушаться. Его керамические частички может засосать в камеры сгорания. В результате появятся задиры, а если запустить проблему, дорогой ремонт владельцу гарантирован.