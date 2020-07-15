Как своими руками улучшить свет в салоне автомобиля

В современных автомобилях, как правило, недостаточно источников салонного освещения — вселенская экономия давно добралась до этого уголка интерьера. В обычной ситуации недоработка автопроизводителей в глаза сильно не бросается, но стоит телефону или другой мелочи улететь под кресло, как начинается самый настоящий квест. Квест в темноте. Вечернее общение с гаишником тоже может затянуться, если документы придется искать в сумке. Может уже пора собраться с силами и решить эту проблему?

Первое, с чего стоит начать — это снять и прочистить уже имеющиеся фонари. За годы эксплуатации там накопилось столько пыли и насекомых, что удивление вызывает сам факт работы. Кстати, передний салонный светильник на многих автомобилях имеет свойство набирать воды из-за подтекающего переднего стекла, так что плафон покрывается достаточно толстым слоем непрозрачной грязи. Одна только чистка позволит значительно улучшить освещение.

Пункт под номером два — это отражатель. В салонных «люстрах» его, как правило, нет вообще, так что даже небольшой кусок толстой фольги, аккуратно наклеенный по месту, значительно улучшит осветительные свойства той крохотной лампочки, что там есть. Кстати, о лампе: по умолчанию там стоит самая бюджетная, 5-ваттная. Если ее заменить на более мощную — на десять ватт — то никакой дополнительной нагрузки на электросеть машины не случится. Цифры крошечные, такие без последствий переживут даже тонкие провода.