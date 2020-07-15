Как своими руками улучшить свет в салоне автомобиля

В современных автомобилях, как правило, недостаточно источников салонного освещения — вселенская экономия давно добралась до этого уголка интерьера. В обычной ситуации недоработка автопроизводителей в глаза сильно не бросается, но стоит телефону или другой мелочи улететь под кресло, как начинается самый настоящий квест. Квест в темноте. Вечернее общение с гаишником тоже может затянуться, если документы придется искать в сумке. Может уже пора собраться с силами и решить эту проблему?
Первое, с чего стоит начать — это снять и прочистить уже имеющиеся фонари. За годы эксплуатации там накопилось столько пыли и насекомых, что удивление вызывает сам факт работы. Кстати, передний салонный светильник на многих автомобилях имеет свойство набирать воды из-за подтекающего переднего стекла, так что плафон покрывается достаточно толстым слоем непрозрачной грязи. Одна только чистка позволит значительно улучшить освещение.
Пункт под номером два — это отражатель. В салонных «люстрах» его, как правило, нет вообще, так что даже небольшой кусок толстой фольги, аккуратно наклеенный по месту, значительно улучшит осветительные свойства той крохотной лампочки, что там есть. Кстати, о лампе: по умолчанию там стоит самая бюджетная, 5-ваттная. Если ее заменить на более мощную — на десять ватт — то никакой дополнительной нагрузки на электросеть машины не случится. Цифры крошечные, такие без последствий переживут даже тонкие провода.
Но лучший вариант — безусловно диодный светильник. Просто заменив лампу накаливания на «современные технологии», можно добиться существенного прироста света в салоне. Однако стоит помнить, что некоторые китайские диоды, которые заманчиво дешевы в интернет-магазинах, сильно греются и могут просто расплавить пластиковый плафон. Чтобы этого не произошло, нужно либо выбирать варианты подороже, с оглядкой на количество выделяемого тепла, либо устанавливать «обновку» не на двусторонний скотч, которым лампочка оснащена «с завода», а на термоклей. В качестве же условного охладителя, которой также будет выполнять роль основания, можно взять тонкий лист алюминия, чуть толще пивной банки, который и с вопросом охлаждения справится, и держать тонкую конструкцию будет надежно.
Отдельно стоит сказать и про количество самих светильников: далеко не каждый современный автомобиль оснащен, например, люстрой на заднем ряду. Сколько перед не освещай, а на галерке все равно будет полумрак. В таком случае не стоит «городить огород» и тянуть отдельные провода от прикуривателя или блока предохраниетелей: нужна лампа на втором ряду — ставьте прибор на батарейках. Современные диодные лампочки потребляют крошечное количество энергии, поэтому двух пальчиковых «аккумуляторов» хватит более чем на год. А дальше их можно просто заменить.
Свет в салоне — важный элемент уюта и комфорта, но найти качественный и достойный «с рождения» можно только в премиальных автомобилях. Что ж, немного усердия и пара отверток помогут. Улучшение освещенности интерьера автомобиля — вопрос не навыков, а желания владельца. Каждому по плечу.