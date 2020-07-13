Как обкатывали новые автомобили в СССР, и почему это полезно делать и сегодня

Начать стоит с предыстории — с того, как происходила процедура обкатки в СССР. Этот процесс достаточно подробно описан в «мануалах», которым ранее перепадало куда больше внимания. Так, в инструкции по эксплуатации все того же «сорок первого» четко сказано, что водитель в первые месяцы знакомства с машиной обязан ежедневно проверять абсолютно все жидкости — тормозную, охлаждающую и масло — исследовать моторный отсек и асфальт под машиной на предмет течей, а шланги и трассы — на предмет изломов и трещин.

Естественно, нужно было уделить внимание и шинам. До первого ТО, которое происходило на пробеге 1500—2000 км, водители не пользовались пятой передачей, не поднимали обороты двигателя выше 3000 и старались двигаться, как можно «нежнее», избегая резкости. Скорость для нового автомобиля во время обкатки была ограничена 90 километрами в час. После «нулевого» сервиса нужно было проехать еще около тысячи, после чего уже разрешалось втыкать пятую, но насилие над мотором и гоночные эксперименты все же стоило отложить до появления на одометре пяти тысяч пройденных километров.