Какие неприятности могут неожиданно подкинуть автовладельцу свечи накаливания

Как известно, дизельный двигатель заводится от воспламенения топлива в разогретом воздухе, сжатом до 30—50 бар. Поэтому воздух, поступающий в цилиндры, сначала нужно подогреть, иначе мотор не заведется. Вот эту функцию свечи и выполняли до введения Евро-4, когда чиновники решили повысить экологические характеристики моторов. Чтобы это сделать, нужно было сократить интервал выбросов токсичных веществ в воздух, который начинается после холодного пуска.
Поэтому в современных моторах свеча накаливания работает в три этапа: до запуска мотора, во время его работы, а также после холодного пуска, когда достигается температура, обеспечивающая экологичные условия сгорания топливовоздушной смеси. В продвинутых двигателях свечи поддерживают еще и горение фильтра твердых частиц, чтобы он не остыл слишком быстро. У иных есть собственные датчики давления, благодаря которым «мозги» мотора знают, как меняется давление в цилиндре, и оптимизирует состав смеси.
Все эти новые функции дают на расходники большую нагрузку, так что современные свечи «ходят» около 60 — 80 000 км, и важно не пропустить момент, когда свеча выходит из строя. Ведь всего одной неисправной свечи достаточно, чтобы мотор начал неровно работать на холостых оборотах, а из выхлопной трубы валил густой дым.
Интересно, что двигатели с системой впрыска Common Rail могут завестись, даже если одна свеча неисправна. Правда, долгая езда приведет к серьезным неприятностям. Ведь на свече скапливается нагар, который затрудняет ее замену. А если при выкручивании корпус свечи поломается, предстоит либо ее высверливать, либо снимать головку блока цилиндров. И то и другое — удовольствие не из дешевых. Вообще, прикипевшая или сломанная свеча накала — болезнь современных «дизелей», так что будьте внимательны при замене.
Обратите пристальное внимание на свечи с датчиком давления. Поломка датчика может спровоцировать целую цепь неполадок. Ведь блок управления двигателем не будет получать правильную информацию о давлении в цилиндрах, и может сильно обогатить смесь. В этом случае, резко вырастет расход топлива.
Наконец, если вы выбираете неоригинальные запчасти, нужно посмотреть на номинальное напряжение, температуру и время нагрева свечи. Ошибаться нельзя, ведь так мотор может начать троить. Наконец, перед установкой новой свечи необходимо очистить посадочное гнездо от нагара и нанести на резьбу специальную смазку. Затяжку лучше произвести динамометрическим ключем, потому как потом свечу будет легче откручивать, да и риск ее поломки будет минимален.