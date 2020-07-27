Какие неприятности могут неожиданно подкинуть автовладельцу свечи накаливания

Как известно, дизельный двигатель заводится от воспламенения топлива в разогретом воздухе, сжатом до 30—50 бар. Поэтому воздух, поступающий в цилиндры, сначала нужно подогреть, иначе мотор не заведется. Вот эту функцию свечи и выполняли до введения Евро-4, когда чиновники решили повысить экологические характеристики моторов. Чтобы это сделать, нужно было сократить интервал выбросов токсичных веществ в воздух, который начинается после холодного пуска.

Поэтому в современных моторах свеча накаливания работает в три этапа: до запуска мотора, во время его работы, а также после холодного пуска, когда достигается температура, обеспечивающая экологичные условия сгорания топливовоздушной смеси. В продвинутых двигателях свечи поддерживают еще и горение фильтра твердых частиц, чтобы он не остыл слишком быстро. У иных есть собственные датчики давления, благодаря которым «мозги» мотора знают, как меняется давление в цилиндре, и оптимизирует состав смеси.

Все эти новые функции дают на расходники большую нагрузку, так что современные свечи «ходят» около 60 — 80 000 км, и важно не пропустить момент, когда свеча выходит из строя. Ведь всего одной неисправной свечи достаточно, чтобы мотор начал неровно работать на холостых оборотах, а из выхлопной трубы валил густой дым.