Борщ из людей: все ужасы автопутешествия и отдыха в Сочи

В конце июня коронавирус внезапно обнулился. С телеканалов COVID-2019 стали теснить другие новости, в Сочи тихо закрылись обсерваторы, а СМИ начали радостно вещать про грядущее светлое будущее отдыхающих.

В результате загрузка отелей в этом курортном городе, как уверждает ресурс sochi.com, ссылаясь на вице-мэра города Владимира Пушкарева, сейчас достигает 90%. При этом чиновник отмечает, что курорт уже вернулся к нормальной жизни, открыты все отели, санатории, рестораны и торговые центры. А недавно возобновили работу бассейны и аквапарки.

Отпускников не останавливают даже жуткие пробки на трассе М4 «Дон», от которых не спасает даже недавно открытый обход пресловутого селения Лосево. Дело в том, что россияне до сих пор не очень охотно покупают транспондеры, и в итоге выстраивают гигантские очереди на пунктах оплаты. В итоге, как убедился корреспондент портала «АвтоВзгляд», путь до моря для «бестранспондерных» увеличивается на два-три часа. При этом не надо забывать, что трафик увеличился в разы, поскольку более интересные в смысле сервиса и отдыха Турция с Египтом до сих пор закрыты.