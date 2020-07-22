Борщ из людей: все ужасы автопутешествия и отдыха в Сочи

В конце июня коронавирус внезапно обнулился. С телеканалов COVID-2019 стали теснить другие новости, в Сочи тихо закрылись обсерваторы, а СМИ начали радостно вещать про грядущее светлое будущее отдыхающих.
В результате загрузка отелей в этом курортном городе, как уверждает ресурс sochi.com, ссылаясь на вице-мэра города Владимира Пушкарева, сейчас достигает 90%. При этом чиновник отмечает, что курорт уже вернулся к нормальной жизни, открыты все отели, санатории, рестораны и торговые центры. А недавно возобновили работу бассейны и аквапарки.
Отпускников не останавливают даже жуткие пробки на трассе М4 «Дон», от которых не спасает даже недавно открытый обход пресловутого селения Лосево. Дело в том, что россияне до сих пор не очень охотно покупают транспондеры, и в итоге выстраивают гигантские очереди на пунктах оплаты. В итоге, как убедился корреспондент портала «АвтоВзгляд», путь до моря для «бестранспондерных» увеличивается на два-три часа. При этом не надо забывать, что трафик увеличился в разы, поскольку более интересные в смысле сервиса и отдыха Турция с Египтом до сих пор закрыты.
Беспощадное лето
Точны и народные приметы, по которым местные жители судят, что летний сезон стартовал. Скажем, на Красной Поляне появились очереди на канатные дороги и гаишники. Придорожные полицейские дежурят как в поселке с одноименным названием, так и ближе к курортам горного кластера. Тормозят всех подряд, чтобы проверить водителей на трезвость. Особенно любят каршеринговые авто и машины с номерами других регионов. В результате таких засад нередко возникают пробки.
«Безлошадным» туристам не легче, ведь «маршрутки» и автобусы толкаются в тех же заторах. Ну а в очередях на канатные дороги люди стоят по 30—40 минут. Такого даже в горнолыжный сезон не случается.
Одним словом, сейчас, когда машин из регионов много, заторы стоят по всему городу. И это при этом, что пробки — и без того бич современного Сочи. В них толкаются как старенькие «Волги» с ростовскими номерами, так и «московские» Lamborghini с гордо высеченными на знаке В666АД. И конца такому дорожному аду не видно.
На море попасть тоже сложно. Пляжи центрального района Сочи и Имеретинской низменности переполнены. Местные жители говорят, что подобного не видали с советских времен. Мест для желающих расстелить полотенце не хватает, а ближе к обеду в море получается настоящий борщ из людей. Масса подгоревших на южном солнце курортников направляется охладиться в воду.
Казалось бы, спасением могут служить многочисленные горные речки, но и тут не все гладко. Часто туристы отправляются на отдых в каньоны с большими заводями, потому как там и места живописные, и поплавать можно. Но забывают, что вода в горных реках холодная, а на дне могут скрываться острые камни и коряги. В результате, прыгнув в такую заводь, можно получить серьезную травму или судорогу.
Деньгосос
Вернулось и это явление, которое приходит с каждым высоким сезоном. На территории аэропорта «бомбилы» объявляют цены раза в два выше, чем у официальных перевозчиков в расчете, что неопытный турист, не знающий город, заплатит солидную сумму.
На пляжах — свои законы. Стоило корреспонденту портала «АвтоВзгляд» только присесть на шезлонг, как тут же появилась женщина с фигурой тульского самовара и ультимативно потребовала, чтобы я что-то непременно заказал. Оказывается, шезлонги предназначены только для посетителей кафе. Всем остальным предлагают разместиться на камнях.
В поисках инфекции
Вечером все кафе и рестораны переполнены, на набережной не протолкнуться. Естественно, ни о какой социальной дистанции и уж тем более о масках с перчатками речи нет. Их носят только официанты, да и то на подбородке. Сотрудников можно понять: работать на жаре в маске — то еще удовольствие. О «ковиде» как-то все забыли, а ведь пандемия никуда не делась.
По пляжам начали ходить женщины с сумками, предлагающие горячую кукурузу и пирожки. Естественно, продают они все это со словами, что испекли буквально сегодня. Люди покупают еду странного вида, забывая о вечной спутнице отдыха на море — «черноморке». Эта кишечная инфекция встречается по всему побережью и с ростом турпотока еще заявит о себе.
Тем не менее, туристы продолжают ехать в Сочи со всей страны. Их не пугают ни очереди, ни болезни, ни массовые поборы и пробки на трассе М4 «Дон». И будем надеяться, что вторая волна COVID-2019 обойдет жадный до туристов Сочи стороной.