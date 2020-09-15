3 простых способа перегреть АКП и попасть на дорогущий ремонт

«Автомат» — узел невероятно надежный, который при должном подходе и обслуживании способен пережить не только мотор, но и кузов. Однако статистика запросов интернет-поисковиков неумолимо: все больше и больше россиян ищут мастерские и мастеров, которые способны вдохнуть вторую жизнь в АКП. Притом сделать это по возможности дешево. Отчего же на «коробки» напал мор?
Во-первых, увеличилось само количество автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией. Даже Ульяновский Автозавод услышал в гуле голосов своих покупателей желание ездить «на двух педалях». Вторая причина куда менее позитивная: к «автоматам» в России привыкли и их полюбили, но обслуживать так и не научились. Оттого и возникают беды, которые оборачиваются пяти- и даже шестизначными счетами за ремонт.
Первым в списке грехов отечественного автовладельца, обогатившегося машиной с автоматической трансмиссией, становится, естественно, желание сэкономить. Нарушается регулярность замены масла и фильтров — да, они там тоже есть, причем в некоторых коробках фильтров два — а также заливается неподходящая трансмиссионная жидкость. Правило «коробка автомат — лей декстрон» не имеет права на существование: каждая трансмиссия способна переварить только ту «жижу», которую ей прописали на заводе. И никакую другую. Замена прописанной «химии» на более дешевую приведет к большим проблемам. Как, впрочем, и желание «еще поездить, а то сейчас денег» нет. Нет возможности вовремя обслужить автомобиль — ставьте «на прикол».
Под пунктом номер два идет, конечно, система охлаждения. Нормальная температура работы трансмиссии составляет 80—90 градусов, а у самых современных — 100—110. Но в пробках и на бездорожье узел, естественно, перегревается. Решить такую проблему обязан отдельный радиатор, который обязан стоять под капотом. Только вот стоит этот крошечный интеркулер невероятно дорого, поэтому используют его до тех пор, пока он не осыплется алюминиевой крошкой на землю. Более того: радиатор нужно регулярно мыть, как снаружи, так и изнутри. Ни о каких ремонтах речи быть не может — течь означает замену. Все «хитрости», вроде замены на китайский аналог или ремонт аргоновой сваркой, приведут к снижению работоспособности узла и регулярному перегреву коробки. А где перегрев — там ремонт.
О нем — ремонте — последний пункт. Ведь каждая разборка, сервисная или по необходимости, связана с дилеммой о мелочах: менять прокладочки и сальнички или поездить так, набив побольше герметика там, где сечет масло. Автоматическая коробка переключения передач всегда нагревается, а потом, когда автомобиль прибыл к месту парковки, остывает. Такие температурные «ралли» приводят к быстрому «дубению» резины, которая превращается буквально в пластик. Естественно, о герметичности и речи не идет. Нужно поменять масло и фильтры в коробке — меняйте все прокладки. Без вариантов.
Чем больше внимания владелец уделяет своему автомобилю, тем дольше он прослужит и дороже будет продаваться. Качественный сервис и крепкие технические знания водителя — всегда обязательны. Иначе сложной и высокотехнологичной машине XXI века просто не выжить.