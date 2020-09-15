3 простых способа перегреть АКП и попасть на дорогущий ремонт

«Автомат» — узел невероятно надежный, который при должном подходе и обслуживании способен пережить не только мотор, но и кузов. Однако статистика запросов интернет-поисковиков неумолимо: все больше и больше россиян ищут мастерские и мастеров, которые способны вдохнуть вторую жизнь в АКП. Притом сделать это по возможности дешево. Отчего же на «коробки» напал мор?

Во-первых, увеличилось само количество автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией. Даже Ульяновский Автозавод услышал в гуле голосов своих покупателей желание ездить «на двух педалях». Вторая причина куда менее позитивная: к «автоматам» в России привыкли и их полюбили, но обслуживать так и не научились. Оттого и возникают беды, которые оборачиваются пяти- и даже шестизначными счетами за ремонт.

Первым в списке грехов отечественного автовладельца, обогатившегося машиной с автоматической трансмиссией, становится, естественно, желание сэкономить. Нарушается регулярность замены масла и фильтров — да, они там тоже есть, причем в некоторых коробках фильтров два — а также заливается неподходящая трансмиссионная жидкость. Правило «коробка автомат — лей декстрон» не имеет права на существование: каждая трансмиссия способна переварить только ту «жижу», которую ей прописали на заводе. И никакую другую. Замена прописанной «химии» на более дешевую приведет к большим проблемам. Как, впрочем, и желание «еще поездить, а то сейчас денег» нет. Нет возможности вовремя обслужить автомобиль — ставьте «на прикол».