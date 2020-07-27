Оцениваем пользу «Яндекс.Авто» на длинных дистанциях

Жил-был в Калабрии потомственный сыровар, работал полицейским в отделе по борьбе с мафией, а потом встретил русскую красавицу. С тех пор его жизнь вошла в другое русло: синьор Мацца покинул отчий дом и уехал в далекую и глухую тверскую провинцию, чтобы на среднерусских просторах вместе с женой заниматься сельским хозяйством. Они не прогадали: прошло 20 лет, и сейчас их ферма занимается разведением редких пород крупного рогатого скота, производит экологически чистую продукцию. При этом семья Мацца достигла больших успехов в сфере агротуризма.

Сырную ферму «Маленькая Италия» гость из Калабрии создал в селе Медном на территории заброшенного колбасного комбината, где сейчас находится дегустационный зал, розничный магазин, конюшня и постоялый двор для гостей. Здесь можно заказать экскурсию по ферме, где живут лошади, овцы, страусы, козы и другие животные, поучаствовать в мастер-классах с говорящим названием «Праздник сыра», а также снять комфортабельный номер с интерьерами в средиземноморском стиле. В местном магазине продаются итальянские сорта свежих и выдержанных сыров, мясные продукты итальянской кухни и прочая экзотическая и натуральная фермерская провизия. Но прежде чем покупать еду, ее надо попробовать. И такая возможность есть.