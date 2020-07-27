Оцениваем пользу «Яндекс.Авто» на длинных дистанциях

Жил-был в Калабрии потомственный сыровар, работал полицейским в отделе по борьбе с мафией, а потом встретил русскую красавицу. С тех пор его жизнь вошла в другое русло: синьор Мацца покинул отчий дом и уехал в далекую и глухую тверскую провинцию, чтобы на среднерусских просторах вместе с женой заниматься сельским хозяйством. Они не прогадали: прошло 20 лет, и сейчас их ферма занимается разведением редких пород крупного рогатого скота, производит экологически чистую продукцию. При этом семья Мацца достигла больших успехов в сфере агротуризма.
Сырную ферму «Маленькая Италия» гость из Калабрии создал в селе Медном на территории заброшенного колбасного комбината, где сейчас находится дегустационный зал, розничный магазин, конюшня и постоялый двор для гостей. Здесь можно заказать экскурсию по ферме, где живут лошади, овцы, страусы, козы и другие животные, поучаствовать в мастер-классах с говорящим названием «Праздник сыра», а также снять комфортабельный номер с интерьерами в средиземноморском стиле. В местном магазине продаются итальянские сорта свежих и выдержанных сыров, мясные продукты итальянской кухни и прочая экзотическая и натуральная фермерская провизия. Но прежде чем покупать еду, ее надо попробовать. И такая возможность есть.
Любая продукция синьора Пьетро Маццо, а также разнообразные блюда итальянской кухни предлагаются в уютном дегустационном зале «Маленькой Италии». Но имейте в виду: тех, кто путешествует за рулем, здесь ждет немало соблазнов в виде душистого фирменного свежесваренного пива, марочных вин и других хмельных напитков, популярных в далекой Калабрии…
Как правило, современного туриста, оказавшегося вдали от дома в незнакомом месте, всегда выручит навигатор в смартфоне. Чтобы пользоваться им во время движения, водители устанавливают гаджет на торпедо с помощью кронштейна. Но каждый из них знает — куда удобнее получать информацию с крупной онлайн-картой на объемном экране штатной медиасистемы. Увы, не все могут позволить себе такую роскошь.
А у владельцев KIA Sportage такая возможность имеется: в этом году мультимедийную систему корейского кроссовера дополнили некоторыми сервисами «Яндекс.Авто». На восьмидюймовый экран выводится карта навигатора, а голосовой помощник «Алиса» поможет найти интересную локацию, и проложит маршрут до нее. Для этого даже не придется снимать руки с руля, нужно лишь подключить систему к интернету с помощью своего смартфона.
Во время нашего автопробега медийное пространство оккупировали дети, которые, благодаря гаджетам, давно сдружились с виртуальной Алисой. По их требованию она оповещала нас о погоде, определяла в незнакомых населенных пунктах нужный маршрут с учетом текущего траффика, находила ближайшие автозаправки, кафе, магазины, гостиницы.
Справедливо будет отметить, что с каждым месяцем «Яндекс.Навигатор» становится все более осведомленным. Отрадно, что в системе зафиксированы даже далеко не самые популярные достопримечательности, расположенные в отдаленной провинции. К тому же Алису легко использовать в роли эксурсовода.
Конечно, живую душу с высшим профильным образованием и широким кругозором она не заменит, но на базовую справочную информацию из Википедии о туристическом объекте рассчитывать вполне можно. Например, итальянскую сырную ферму в селе Медном Алиса обозначит, а еще вкратце расскажет о некоторых итальянских сортах сыра.
Во время самых нудных и длительных перегонов. Алиса даже поиграла с нами в города, и задала детям увлекательные квесты. Так что, сервисы «Яндекс.Авто» становятся не только уместным развлечением, но и незаменимым помощником. Правда, похвастать ими, в отличие от KIA Sportage, сегодня могут далеко не все кроссоверы.
…А какой будет следующая остановка по дороге в Питер, вы можете узнать, путешествуя вместе с порталом «АвтоВзгляд» по интерактивной карте.