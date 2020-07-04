Какой способ замены масла в АКП машины лучше, надежнее и безопаснее

Не верьте инструкциям по эксплуатации, где написано, что масло в автоматической коробке передач залито на весь срок службы. Менять его жизненно необходимо. Обычно это делают на 60 000 км пробега. А если машина часто выезжает на бездорожье, интервал замены хорошо бы сократить до 40 000 км. Так «коробка» прослужит много дольше. Но какой способ замены предпочесть? Ведь масло находится в поддоне, гидросистеме и в гидротрансформаторе. Поэтому важно слить все остатки старой смазки и залить новую.
Аппаратная замена
При такой процедуре к трансмиссии подключают специальный аппарат, который начинает выкачивать старое масло и одновременно закачивать новое. В итоге новая смазка попадает в гидросистему и там смешивается со старой. Процесс можно останавливать, как только из трансмиссии начинает выходить свежее масло. Это видно через прозрачное окошко или трубки, по которым идет слив.
Минус подобной операцие в том, что сложно сказать, все ли старое масло в итоге слито. Скажем, при его объеме в коробке 8 литров, для замены используют 12 л. То есть, чем больше новой смазки прокачано через трансмиссию, тем лучше, ведь так «автомат» будет чище. Но это влетает клиенту в копеечку, ведь импортные расходники сейчас недешевы.
«Слил-залил»
В этом случае из картера сливают всю смазку, которая сольется. Обычно это 60% от общего объема. После этого снимают и чистят поддон, меняют фильтр и заливают такое же количество нового масла, что и было слито. Получается, что в АКП образуется смесь свежей и старой смазки. Иногда делают еще один или два слива, чтобы увеличить концентрацию свежего масла.
Какой способ выбрать
У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Аппаратная замена дороже, а частичная не требует специального оборудования и инструмента. Да и затраты на расходники меньше. Но мы бы посоветовали именно аппаратную замену, ведь в этом случае поддон также снимают и чистят. А при «прогоне» свежего масла по системе происходит фактически ее промывка, очищается и гидроблок. А чем чище «автомат», тем он дольше прослужит.