Какой способ замены масла в АКП машины лучше, надежнее и безопаснее

Не верьте инструкциям по эксплуатации, где написано, что масло в автоматической коробке передач залито на весь срок службы. Менять его жизненно необходимо. Обычно это делают на 60 000 км пробега. А если машина часто выезжает на бездорожье, интервал замены хорошо бы сократить до 40 000 км. Так «коробка» прослужит много дольше. Но какой способ замены предпочесть? Ведь масло находится в поддоне, гидросистеме и в гидротрансформаторе. Поэтому важно слить все остатки старой смазки и залить новую.

Аппаратная замена

При такой процедуре к трансмиссии подключают специальный аппарат, который начинает выкачивать старое масло и одновременно закачивать новое. В итоге новая смазка попадает в гидросистему и там смешивается со старой. Процесс можно останавливать, как только из трансмиссии начинает выходить свежее масло. Это видно через прозрачное окошко или трубки, по которым идет слив.

Минус подобной операцие в том, что сложно сказать, все ли старое масло в итоге слито. Скажем, при его объеме в коробке 8 литров, для замены используют 12 л. То есть, чем больше новой смазки прокачано через трансмиссию, тем лучше, ведь так «автомат» будет чище. Но это влетает клиенту в копеечку, ведь импортные расходники сейчас недешевы.