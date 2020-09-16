5 серьезных проблем, которые опавшие листья доставят машине и ее владельцу

Начать с того, что опавшие листья скапливаются под стеклом и забивают водостоки автомобиля. И в некоторых случаях листва может оказаться действительно золотой, поскольку именно таким в итоге окажется ремонт машины.

Поломки электрооборудования

Листва мешает воде проходить в сливные отверстия, потому жидкость скапливается под лобовым стеклом. А ведь конструкция многих машин такова, что под ним расположен электродвигатель стеклоочистителя, коммутатор и даже «мозги» авто. В результате все эти дорогие запчасти затапливает и они выходят из строя.

Проблемы с вентиляцией

Листья могут проникнуть в автомобиль и через систему вентиляции. Если их будет слишком много, они забьют салонный фильтр, нарушив циркуляцию воздуха в салоне. В итоге стекла станут потеть, осложняя видимость. Тут и до аварии недалеко.

Вода в салоне

Из-за забитых дренажных отверстий вода может проникнуть и в салон. Скапливаясь под обивкой пола, она также способствует запотеванию стекол. А если запустить проблему, под ковром может появиться ржавчина.