5 серьезных проблем, которые опавшие листья доставят машине и ее владельцу

Фото: Drive2.ru (MikeQuattro)
Опавшие листья могут причинить немалый вред автовладельцам. Причем речь идет не о мелких неприятностях, а о серьезных проблемах, решаемых только в автосервисе. Каких, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Начать с того, что опавшие листья скапливаются под стеклом и забивают водостоки автомобиля. И в некоторых случаях листва может оказаться действительно золотой, поскольку именно таким в итоге окажется ремонт машины.

Поломки электрооборудования

Листва мешает воде проходить в сливные отверстия, потому жидкость скапливается под лобовым стеклом. А ведь конструкция многих машин такова, что под ним расположен электродвигатель стеклоочистителя, коммутатор и даже «мозги» авто. В результате все эти дорогие запчасти затапливает и они выходят из строя.

Проблемы с вентиляцией

Листья могут проникнуть в автомобиль и через систему вентиляции. Если их будет слишком много, они забьют салонный фильтр, нарушив циркуляцию воздуха в салоне. В итоге стекла станут потеть, осложняя видимость. Тут и до аварии недалеко.

Вода в салоне

Из-за забитых дренажных отверстий вода может проникнуть и в салон. Скапливаясь под обивкой пола, она также способствует запотеванию стекол. А если запустить проблему, под ковром может появиться ржавчина.

Забитая грязью система вентиляции может доставить водителю много проблем
Фото: Drive2.ru (Valkirias)

Сквозная коррозия

Листва в водостоки попадает не одна, а вместе с землей и пыльцой. Вся эта субстанция постепенно набивается между пластиковыми подкрылками передних крыльев и арками колес. Скажем, подобными проблемами славятся Opel Astra, Renault Logan и LADA Vesta.

Если грязь не чистить, то со временем там может даже начать… расти трава. Выглядит забавно, но давайте не будем забывать про коррозию. Она примется «грызть» передние крылья изнутри: да так, что «проест» их насквозь и дорогие кузовные детали придется менять.

Проблемы в холода

Из-за забитого дренажа, в проемах передних дверей некоторых машин начинает скапливаться грязь и вода. В холода она замерзает, и когда водитель открывает дверь после стоянки, раздается жуткий скрип, ведь ребро двери начинает прорубать лед. Совет тут один: загнать машину в теплый бокс, а потом почистить дренаж от листвы и грязи.

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16 сентября 2020
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