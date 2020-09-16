5 серьезных проблем, которые опавшие листья доставят машине и ее владельцу

Начать с того, что опавшие листья скапливаются под стеклом и забивают водостоки автомобиля. И в некоторых случаях листва может оказаться действительно золотой, поскольку именно таким в итоге окажется ремонт машины.
Поломки электрооборудования
Листва мешает воде проходить в сливные отверстия, потому жидкость скапливается под лобовым стеклом. А ведь конструкция многих машин такова, что под ним расположен электродвигатель стеклоочистителя, коммутатор и даже «мозги» авто. В результате все эти дорогие запчасти затапливает и они выходят из строя.
Проблемы с вентиляцией
Листья могут проникнуть в автомобиль и через систему вентиляции. Если их будет слишком много, они забьют салонный фильтр, нарушив циркуляцию воздуха в салоне. В итоге стекла станут потеть, осложняя видимость. Тут и до аварии недалеко.
Вода в салоне
Из-за забитых дренажных отверстий вода может проникнуть и в салон. Скапливаясь под обивкой пола, она также способствует запотеванию стекол. А если запустить проблему, под ковром может появиться ржавчина.
Сквозная коррозия
Листва в водостоки попадает не одна, а вместе с землей и пыльцой. Вся эта субстанция постепенно набивается между пластиковыми подкрылками передних крыльев и арками колес. Скажем, подобными проблемами славятся Opel Astra, Renault Logan и LADA Vesta.
Если грязь не чистить, то со временем там может даже начать… расти трава. Выглядит забавно, но давайте не будем забывать про коррозию. Она примется «грызть» передние крылья изнутри: да так, что «проест» их насквозь и дорогие кузовные детали придется менять.
Проблемы в холода
Из-за забитого дренажа, в проемах передних дверей некоторых машин начинает скапливаться грязь и вода. В холода она замерзает, и когда водитель открывает дверь после стоянки, раздается жуткий скрип, ведь ребро двери начинает прорубать лед. Совет тут один: загнать машину в теплый бокс, а потом почистить дренаж от листвы и грязи.