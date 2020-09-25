Водителям надо готовиться к новым крупным штрафам и тотальному контролю

Московский ЦОДД решил приобрести дополнительные комплексы автоматической фиксации. При этом самое главное не в том, что скоро количество камер вырастет на треть, а в том, что комплексы «научатся» штрафовать водителей за разговор по мобильному телефону во время движения. Чтобы узнать, как это будет работать, портал «АвтоВзгляд» обратился к экспертам.

Уже не фантастика

В ГК «Урбантех», поставщике IT-решений для транспорта и дорожной инфраструктуры, нам сообщили, что технически такие возможности существуют. Уже сейчас комплексы фото- и видеофиксации способны передавать изображение высокой четкости в формате HD и выше. Есть и продвинутый «софт», использующий новейшие алгоритмы визуального распознавания, технологии машинного зрения, нейросети и машинное обучение.

Ну а сам процесс определения нарушителя выглядит так. Камера захватывает изображение в контуре лобового стекла автомобиля и первого ряда кресел. Дальше искусственный интеллект анализирует полученные изображения, исключая те, которые не попадают под подозрение. Те «картинки», на которых нейросеть фиксирует водителя с мобильным телефоном в руке, передаются на проверку оператору. И уже человек определяет, действительно ли водитель разговаривал по телефону или нет.