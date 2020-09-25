Водителям надо готовиться к новым крупным штрафам и тотальному контролю

Московский ЦОДД решил приобрести дополнительные комплексы автоматической фиксации. При этом самое главное не в том, что скоро количество камер вырастет на треть, а в том, что комплексы «научатся» штрафовать водителей за разговор по мобильному телефону во время движения. Чтобы узнать, как это будет работать, портал «АвтоВзгляд» обратился к экспертам.
Уже не фантастика
В ГК «Урбантех», поставщике IT-решений для транспорта и дорожной инфраструктуры, нам сообщили, что технически такие возможности существуют. Уже сейчас комплексы фото- и видеофиксации способны передавать изображение высокой четкости в формате HD и выше. Есть и продвинутый «софт», использующий новейшие алгоритмы визуального распознавания, технологии машинного зрения, нейросети и машинное обучение.
Ну а сам процесс определения нарушителя выглядит так. Камера захватывает изображение в контуре лобового стекла автомобиля и первого ряда кресел. Дальше искусственный интеллект анализирует полученные изображения, исключая те, которые не попадают под подозрение. Те «картинки», на которых нейросеть фиксирует водителя с мобильным телефоном в руке, передаются на проверку оператору. И уже человек определяет, действительно ли водитель разговаривал по телефону или нет.
Люди — наше все
Пока человеческий фактор из процесса исключить нельзя. И если у камер появится подобный функционал, ошибочных штрафов может быть не просто много, а очень много. Ну недосмотрел человек, или ему показалось, что водитель держит телефон в руке. Дело-то ведь житейское. К сожалению, платить за подобные ошибки придется рядовым автолюбителям.
Специалисты ГК «Урбантех» говорят, что задача автоматически определить, на какой из фотографий водитель поднес к уху именно телефон, а не просто решил, например, почесать голову, не самая простая. Для того, чтобы полностью доверить ее искусственному интеллекту нужно время, за которое «компьютерный разум» будет учиться на большом количестве примеров. А для этого потребуются и солидные вычислительные мощности. Без сомнения, в какой-то момент функцию полностью передадут искусственному интеллекту, но произойдет это не в самом ближайшем будущем.
Поэтому предположим, что в текущий момент нагрузка на людей, выписывающих штрафы, возрастет. То есть вырастет и вероятность различных ошибок.
А как у них?
Если же говорить про мировой опыт, то вспомним Израиль, где за разговор по телефону предусмотрен крупный штраф. Но контролируют это полицейские, буквально заглядывающие в автомобиль. Что касается автоматических комплексов, способных распознавать такое нарушение, то они уже внедрены в Австралии и некоторых штатах США. По мнению властей этих стран, автоматический контроль за использованием гаджетов помогает предотвращать сотни смертей или тяжелых увечий на дорогах, а поэтому находит широкую поддержку общественности.
Контролируйте это!
Похоже, мы постепенно движемся к тотальному контролю, о котором еще недавно писали фантасты. Камеры в метро могут распознавать лица, банки знают все о наших вкладах и как мы тратим деньги, а камеры на дорогах штрафуют «за скорость», «за выделенку» и «за отсутствие ОСАГО».
Специалисты уверены, что сейчас «автоматика» не штрафует за разговор по «мобильнику». Но это не исключает того, что технология уже сегодня может работать на некоторых комплексах фотовидеофиксации для обучения нейросетей, распознаванию изображений, совершенствуя технологии сбора данных.
Так что если власти воплотят задуманное, то водитель, взявший телефон в руку, будет оштрафован на 1500 рублей по ст. 12.36.1 КоАП за «нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средств». Ну а в будущем сумму могут и увеличить.