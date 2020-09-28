Volkswagen показал несколько новых коммерческих автомобилей

Немцы из подразделения «Volkswagen Коммерческие автомобили» в кратчайшие сроки сумели оцифровать свой стенд и выложить «картинку» в интернет. Теперь по экспозиции можно «прогуляться» виртуально и рассмотреть все экспонаты.

В центре внимания — новое поколение Caddy во всевозможных модификациях: от грузовых, до пассажирских версий. Грузовичок получил графическую приборную панель Innovision Cockpit и функцию подключения к беспроводному интернету We Connect. Для пассажирской модификации появились такие опции, как большая панорамная крыша и съемные сиденья в третьем ряду.

А для грузовой версии, в качестве опции, доступны задние распашные двери без стекол, более широкая сдвижная дверь, через которую можно загрузить европалету, а также эргономичные сиденья AGR.

Кроме этого, на стенде можно увидеть электрический e-Crafter и различные варианты новейшего Volkswagen T6.1.