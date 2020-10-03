Почему важно обращать внимание на грязезащитные щитки тормозных дисков

Фото: Drive2.ru (Scurec2014)
Грязезащитные щитки на тормозных механизмах машины — вещь незаметная и, вроде бы, не очень важная. На самом деле это не так. Почему на эти детали нужно обращать пристальное внимание, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Как понятно из названия, этот щиток нужен для защиты от грязи. Однако не только для этого. Куда важнее, что он защищает элементы подвески от перегрева. Судите сами: после серии резких замедлений, тормозной диск быстро нагревается и от него идет жар. А ведь рядом расположены такие важные узлы, как шаровая опора и ШРУС. В этих элементах «ходовой» есть смазка и резиновые пыльники. Щиток частично экранирует от жара тормозов, а значит — продлевает жизнь подвеске.
Ведь высокая температура пагубно влияет на элементы ходовой части. Со временем резинки рассыхаются, трескаются, а через трещины начинает проникать грязь и влага. Это постепенно «приговаривает» ШРУС к замене. Ну а смазка в процессе частого нагрева вырабатывается и шаровая опора изнашивается.

Важно обращать внимание и на форму щитков. Они могут, как полностью закрывать диск с внутренней стороны, так и частично. В последнем случае раскаленный от частых торможений диск можно списать, проехав через лужу. Внезапный «холодный душ» может изменить геометрию детали и диск, что называется, «пойдет винтом».

Фото: Drive2.ru (Chiaroscuro)

Но даже при аккуратной езде внутреннюю часть диска постоянно атакуют грязь и камни, оставляя на поверхности глубокие борозды и в конечном счете, при торможении, руль начинает бить. Такие диски срочно надо менять.

С полноразмерными щитками тормоза «живут» гораздо дольше, но и тут ходит много споров. Бытует мнение, что тормоза, полностью закрытые щитками, хуже охлаждаются. Такое утверждение относится только к мощным спортивным машинам, что регулярно выезжают на гоночный трек. А если мы берем обычные кроссоверы или седаны, то их водителям бояться нечего. Штатные тормоза в городе перегреть очень сложно. Так что портал «АвтоВзгляд» рекомендует выбирать машины именно с полноразмерными грязезащитными щитками.

Наконец, на щитки надо обратить пристальное внимание и при осмотре подержанной машины. Дело в том, что со временем крепления щитков отгнивают, и запчасть начинает царапать диск. Поэтому проверяйте состояние щитков при осмотре. Они позволят прослужить ходовой части и тормозной системе гораздо дольше.

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3 октября 2020
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