Почему важно обращать внимание на грязезащитные щитки тормозных дисков

Как понятно из названия, этот щиток нужен для защиты от грязи. Однако не только для этого. Куда важнее, что он защищает элементы подвески от перегрева. Судите сами: после серии резких замедлений, тормозной диск быстро нагревается и от него идет жар. А ведь рядом расположены такие важные узлы, как шаровая опора и ШРУС. В этих элементах «ходовой» есть смазка и резиновые пыльники. Щиток частично экранирует от жара тормозов, а значит — продлевает жизнь подвеске.

Ведь высокая температура пагубно влияет на элементы ходовой части. Со временем резинки рассыхаются, трескаются, а через трещины начинает проникать грязь и влага. Это постепенно «приговаривает» ШРУС к замене. Ну а смазка в процессе частого нагрева вырабатывается и шаровая опора изнашивается.

Важно обращать внимание и на форму щитков. Они могут, как полностью закрывать диск с внутренней стороны, так и частично. В последнем случае раскаленный от частых торможений диск можно списать, проехав через лужу. Внезапный «холодный душ» может изменить геометрию детали и диск, что называется, «пойдет винтом».