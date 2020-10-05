Короткое замыкание и пожар: пять проблем с машиной, которые «прячутся» в багажнике

Со временем многие водители постепенно превращают багажник в кладовку. Там «поселяются» крупный домкрат, масса баллончиков с автохимией, банка «незамрезайки» и другое имущество, которое абсолютно бесполезно при городской эксплуатации машины. Места в «хозблоке» становится все меньше, так что большие чемоданы уже приходится запихивать. В этом кроется первая опасность.

Дело в том, что на задней полке многих машин водители устанавливают музыкальные колонки. Их-то и можно повредить чемоданами. Причем как сам корпус динамика, так и проводку к нему. В результате, дорогие колонки придется чинить или выбросить.

Не будем забывать и про такую приятную мелочь, как подсветка багажника. Она встречается на многих машинах, в том числе довольно «древних». Тут тоже есть нюанс. Тем же чемоданом можно задеть кнопку включения подсветки или валик регулировки яркости. Такой есть, скажем, в седане Volvo 850. Если водитель не заметит свет в «хозблоке» и поставит машину на стоянку, за ночь подсветка «высосет» весь заряд аккумулятора.