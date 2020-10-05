Короткое замыкание и пожар: пять проблем с машиной, которые «прячутся» в багажнике

Со временем многие водители постепенно превращают багажник в кладовку. Там «поселяются» крупный домкрат, масса баллончиков с автохимией, банка «незамрезайки» и другое имущество, которое абсолютно бесполезно при городской эксплуатации машины. Места в «хозблоке» становится все меньше, так что большие чемоданы уже приходится запихивать. В этом кроется первая опасность.
Дело в том, что на задней полке многих машин водители устанавливают музыкальные колонки. Их-то и можно повредить чемоданами. Причем как сам корпус динамика, так и проводку к нему. В результате, дорогие колонки придется чинить или выбросить.
Не будем забывать и про такую приятную мелочь, как подсветка багажника. Она встречается на многих машинах, в том числе довольно «древних». Тут тоже есть нюанс. Тем же чемоданом можно задеть кнопку включения подсветки или валик регулировки яркости. Такой есть, скажем, в седане Volvo 850. Если водитель не заметит свет в «хозблоке» и поставит машину на стоянку, за ночь подсветка «высосет» весь заряд аккумулятора.
А если водитель забудет выключить подсветку и поедет куда-то далеко, может быть неприятность посерьезнее. Со временем электрические контакты, которые держат лампу, ослабевают и она начинает моргать при наезде на каждую кочку. Контакты постепенно оплавляются и это может привести к короткому замыканию и пожару.
В этом случае вряд ли получиться спасти автомобиль, ведь запаха гари водитель может и не почувствовать. А при возгорании, автовладелец просто не успеет достать огнетушитель. Он ведь у многих хранится именно в багажнике. Да и бензобак рядом, который может рвануть. Так что лучше проверять исправность копеечного плафона, чем покупать новую машину.
Есть и еще одна проблема. У многих машин, скажем, таких как BMW третьей серии, в багажнике установлен аккумулятор. Провод с его плюсовой клеммы протянут в моторный отсек под днищем машины, а там он страдает от влаги и дорожных реагентов. Если такой провод закоротит, то это не только обесточит машину, но и потребует замены нескольких дорогих электронных блоков. Так что регулярно проверяйте состояние провода в багажнике и под днищем автомобиля.