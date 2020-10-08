Какими последствиями может обернуться для автомобиля длительная коронавирусная «удаленка»

Желание поставить автомобиль на длительную стоянку и не мучиться с заменой расходников и шиномонтажем вполне понятно. Удаленная работа не подразумевает частых разъездов и толкания в пробках. Тем не менее, автомобиль может пригодиться и во время карантина, причем, в самый неподходящий момент. И от его готовности и исправности будет зависеть многое.
Нередко дети или старшие родственники получают бытовые травмы. Например, случайный сильный порез ножом. Нужно срочно вести ребенка в травмпункт. В этом случае важно, чтобы машина была исправна, и у нее были шины по сезону. Осень хоть и выдалась теплой, но так будет не всегда. Холода, особенно ночные, могут наступить внезапно и на летней «резине» можно легко угодить в аварию или слететь в кювет.
Вряд ли нам грозит полный «локдаун» и закрытие крупных супермаркетов. Магазины продолжат работать и за продуктами все равно придется ездить. Тут снова пригодится личный автомобиль. Тем более, что он — лучшее средство защиты от коронавируса. А общественный транспорт — рассадник заразы.
Учтите и тот факт, что долгая стоянка машины без движения может пагубно отразиться на ее состоянии. Взять, хотя бы, моторное масло. Хоть двигатель и не работает, процесс окисления смазки и ее старения идет. Поэтому, даже если машина стоит, масло хорошо бы поменять. Это же касается и бензина. Со временем, он окисляется, а пакет присадок, который влияет на эффективность топлива, распадается. Скажем, самыми недолговечными оказываются присадки для повышения октанового числа, которые «исчезают» уже после месяца хранения топлива.
Окислительные процессы пагубно сказываются на топливной системе. Если бак железный, то он может начать ржаветь изнутри. Этот процесс абсолютно никак не виден до тех пор, пока в бензобаке не появится дырка. Если бак пластиковый, проблем будет меньше. Но тут могут начать ржаветь топливные магистрали. Так что совет тут один: автомобиль должен ездить, и не стоит на нем экономить. А вот коронавирус рано или поздно пройдет. Надеемся, что рано…