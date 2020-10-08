Какими последствиями может обернуться для автомобиля длительная коронавирусная «удаленка»

Желание поставить автомобиль на длительную стоянку и не мучиться с заменой расходников и шиномонтажем вполне понятно. Удаленная работа не подразумевает частых разъездов и толкания в пробках. Тем не менее, автомобиль может пригодиться и во время карантина, причем, в самый неподходящий момент. И от его готовности и исправности будет зависеть многое.

Нередко дети или старшие родственники получают бытовые травмы. Например, случайный сильный порез ножом. Нужно срочно вести ребенка в травмпункт. В этом случае важно, чтобы машина была исправна, и у нее были шины по сезону. Осень хоть и выдалась теплой, но так будет не всегда. Холода, особенно ночные, могут наступить внезапно и на летней «резине» можно легко угодить в аварию или слететь в кювет.

Вряд ли нам грозит полный «локдаун» и закрытие крупных супермаркетов. Магазины продолжат работать и за продуктами все равно придется ездить. Тут снова пригодится личный автомобиль. Тем более, что он — лучшее средство защиты от коронавируса. А общественный транспорт — рассадник заразы.