Как заставить водительское кресло зимой прогреваться быстрее обычного

Сейчас уже сложно найти легковую машину, водительское сиденье которой не было бы оборудовано электрическим нагревателем. Однако еще пока не придумана система такого рода, умеющая мгновенно доводить всю «сидушку» до комфортной температуры, избаваляя водителя от необходимости терпеть холод, пока кресло не начнет греть его «корму».
Но простейший прием, изрядно облегчающий участь филейной части организма при запуске замерзшей машины, все же существует.
От чего зависит скорость прогрева кресла? Разумеется, от температуры на улице, от конструктивных особенностей конкретной модели кресла и от фактической тепловой мощности термоэлемента, вмонтированного в «сидушку». С первыми двумя факторами мы мало, что можем поделать. А реальная отдача «попогрейки» непосредственно зависит от силы тока и напряжения, которые подаются на нагреватель из бортовой сети машины. Источников электропитания обычно два: аккумулятор и генератор. Аккумулятор, особенно не новый, после запуска мотора частенько сам становится потребителем электротока до тех пор, пока более-менее не зарядится.
Остается генератор, возможности которого, как и у любого технического устройства, не безграничны. Обычно, как только завели мотор, мы сразу же включаем обогрев водительского сиденья. А еще (если он есть) обогрев рулевого колеса, — добровольно держаться за морозный руль тоже желающих мало. Ну, и «до кучи», врубаем нагреватели в лобовом стекле и на заднем окне.
В итоге получается, что наш генератор вынужден одновременно обеспечивать потребности не только термоэлемента в сиденье под нашей пятой точкой, но и одновременно еще и кучи других прожорливых потребителей.
Причем это происходит при холостых оборотах мотора — ведь мы же еще никуда не едем! Отдача от генератора в таком режиме и так минимальна, а тут еще набор «голодных электро-ртов». Вот и получается, что на обогрев нашего кресла поступает совсем немного энергии и оно набирает температуру гораздо медленнее, чем могло бы. Описанная ситуация особенно заметно проявляется на машинах с не особо мощными двигателями и соответствующими им по характеристикам относительно слабеньким генераторами.
Каков же выход? Прежде всего, если мы хотим тепла и побыстрее, не включаем никаких, помимо нагрева кресла, штатных и нештатных для вашего авто электроприборов. Как минимум до того момента, пока явно не почувствуем тепло, идущее из глубин «сидушки». Если же, к примеру, лобовое стекло все во льду, а тикающее секундами время подталкивает как можно быстрее растопить его электрообогревом, можно включить и его тоже. Но только при этом следует помочь генератору вырабатывать побольше энергии — педалью газа повышаем обороты мотора до 2000—2500 в минуту. Так он сможет обеспечить электричеством и потребности вашего седалища, и прочих электопотребителей в бортовой сети машины.