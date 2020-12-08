Как заставить водительское кресло зимой прогреваться быстрее обычного

Сейчас уже сложно найти легковую машину, водительское сиденье которой не было бы оборудовано электрическим нагревателем. Однако еще пока не придумана система такого рода, умеющая мгновенно доводить всю «сидушку» до комфортной температуры, избаваляя водителя от необходимости терпеть холод, пока кресло не начнет греть его «корму».

Но простейший прием, изрядно облегчающий участь филейной части организма при запуске замерзшей машины, все же существует.

От чего зависит скорость прогрева кресла? Разумеется, от температуры на улице, от конструктивных особенностей конкретной модели кресла и от фактической тепловой мощности термоэлемента, вмонтированного в «сидушку». С первыми двумя факторами мы мало, что можем поделать. А реальная отдача «попогрейки» непосредственно зависит от силы тока и напряжения, которые подаются на нагреватель из бортовой сети машины. Источников электропитания обычно два: аккумулятор и генератор. Аккумулятор, особенно не новый, после запуска мотора частенько сам становится потребителем электротока до тех пор, пока более-менее не зарядится.

Остается генератор, возможности которого, как и у любого технического устройства, не безграничны. Обычно, как только завели мотор, мы сразу же включаем обогрев водительского сиденья. А еще (если он есть) обогрев рулевого колеса, — добровольно держаться за морозный руль тоже желающих мало. Ну, и «до кучи», врубаем нагреватели в лобовом стекле и на заднем окне.