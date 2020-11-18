Какой китаец круче: сравнительный тест Geely Coolray, Haval F7 и Chery Tiggo 7 Pro

Дизайн практически любой китайской машины практически всегда состоит из стилистических заимствований и массы «блестяшек» в отделке. По этой причине не будем углубляться в дотошное сравнение фар Chery Tiggo 7 Pro и Haval F7 или выяснять, кому милее корма Geely Coolray — это исключительно дело вкуса, а потому является занятием по определению безнадежным. Достаточно просто окинуть взглядом нашу троицу и ткнуть пальцем в понравившееся.
Данный антинаучный, но крайне эффективный метод оценки сразу же покажет, что Haval F7 на фоне Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray навевает банно-прачечные ассоциации. В памяти всплывает уже, казалось бы, совершенно забытый термин «обмылок»! Его, помнится, обожали употреблять к месту и не к месту доморощенные автоэксперты начала века. Дежавю неприятное для F7. Но что мы можем поделать с по-бегемотьи округлыми контурами его пухленького кузова?
Coolray и Tiggo 7 Pro — более свежие модели. Может быть, именно поэтому и выглядят адекватнее? Разве что у Chery наблюдается некоторый перебор по части «азиатчины» — в смысле тяги к украшательству, особенно на «морде». Coolray же, как ни крути, смотрится более интеллигентно.
В плане тачскринов и прочего мультимедийного добра в салонах наших трех героев все более, чем хорошо. Но и тут присутствие шведов в команде дизайнеров Coolray ощущается. Пожалуй, у него наиболее культурно оформлена «голова» мультмедийной системы — из центральной консоли торчит тоненький «планшетник» и все. У Tiggo он массивный, и явно сделан с оглядкой на «корейцев» и «японцев», а у Haval — по-старинке «утоплен» в консоль. Да и «этюд в багровых тонах» в качестве основной темы для оформления монитора «эф-седьмого» — тоже так себе идея с точки зрения восприятия.
Из претензий к тачскринам 7 Pro — селектор коробки передач мешает пользоваться блоком управления климатом. Привыкнуть изгибать запястье можно, но в Coolray и F7 этого нет. Вообще же, с точки зрения эргономики водительского места, аутсайдером оказался именно Haval F7. С самого первого появления этой модели на российском рынке все, кто садился за его руль, отмечали две кардинально неприятные вещи.
Во-первых, при всей «коже-роже» в отделке, передние сиденья в F7 неудобные, скользкие в поворотах. Хотя и мягкие — даже слишком. Во-вторых, рулевая колонка. Ну что стоило китайцам увеличить ее вылет хотя бы на 5—7 сантиметров? В результате, за рулем «интеллектуальной и современной», как утверждают представители Haval, машины может удобно устроиться лишь человек ростом менее 170 см. Все, кто выше, вынуждены слишком сильно придвигать сиденье вперед, чтобы доставать до руля руками (ущерб удобству своих ног), либо отъехав назад на комфортное для них расстояние, тянуться к рулю всем телом. В общем, эргономка у Haval F7 — на большого любителя.
У Tiggo 7 Pro с рулем и регулировками водительского кресла все вполне себе хорошо. Но впечатления портит скользкая экокожа, которой они обшиты, да и какой-то странный профиль спинки. Привыкнуть к посадке за рулем Chery легко, но… у Coolray она все равно лучше. Отрегулировал однажды под себя — и забыл. Почти, как у «немцев». Не без оговорок, конечно, но все же…
Пространства для задних пассажиров у Geely меньше, чем у двух его соотечественников-конкурентов — просто в силу того, что Coolray относится к более компактному классу. Тем не менее, автор этих строк вполне спокойно садится в нем «сам за собой». А чемпион в этой номинации, безусловно, 7 Pro, где задним седокам предоставлен почти президентский простор для нижних конечностей. Haval же по этому параметру зависает где-то между конкурентами.
Зато самый мощный двигатель из всей троицы расположился в моторном отсеке Haval F7. Его обеспечили 190-ю «лошадкам», в то время как Coolray и Tiggo 7 Pro довольствуются менее чем 150-ю. Но! Как выяснилось, и в Китае успех зависит не столько от размера накачанной мышцы, сколько от умения ею пользоваться.
С Tiggo все понятно: при той же мощности движка он тяжелее мелкого Geely примерно на 100—150 кг (в зависимости от габаритов водителя). Отсюда и 8,4 секунды «до сотни» у Coolray и почти 10 — у Tiggo 7 Pro. Такая разница в динамике ну очень заметна. Но самый удивительный сюрприз преподнес Haval F7. На официальном российском сайте бренда отсутствуют данные о его разгонной динамике!
За сколько секунд машина с 2-литровым 190-сильным мотором достигает 100 км/ч — догадайтесь, мол, сами. Хорошо, что нам абсолютные цифры в данный момент неинтересны, нам бы сравнить его способности с конкурентами. Пришлось устроить импровизированные соревнования по драг-рейсингу: поставили машины параллельно нос к носу, и по команде — «тапка в пол»!
Так вот: «тапка» показала, что наш самый мощный в сравниваемой троице Haval F7 разгонятся практически ноздря в ноздрю с Tiggo 7 Pro с его скромными 147 «лошадками» под капотом! То ли сказываются 200 кг «перевеса» Haval над Chery, то ли особенности работы вариатора (у Tiggo) и «робота» (у Haval) — неизвестно. Факт в том, что толку от 190 «лошадей» у F7 не так уж и много. А Geely тем временем весело показывает обоим конкурентам свой блестящий металлический зад…
И Coolray, и Tiggo 7 Pro в городских условиях вполне обходятся 10—11 литрами на 100 км пробега. Haval меньше 12,5 литров в аналогичных условиях потреблять отказывается. А еще он «радует» подвеской и управляемостью: в F7, как говорится, «руля нет». В руках водителя, фактически, просто джойстик в виде «баранки» — никакого намека на обратную связь от колес.
Приноровиться, конечно, можно — играют же как-то люди в компьютерные симуляторы автогонок и даже какое-то удовольствие от процесса получают… И еще у «Хавейла» раздражающе сильные крены в поворотах. И сползание передней осью «наружу» поворота на безобидной (казалось бы!) скорости.
Даже Tiggo 7 Pro, — тоже, надо сказать, не образец управляемости, — и тот на ходу ощущается лучше F7. А уж третий «китаец» — Coolray — держится практически образцом того, как должна вести себя на дороге современная машина — и при стартах со светофора, и на трассе, и при поворотах-перестроениях.
В заключение нельзя не коснуться главного — цен. Ведь именно в них, в конечном счете, упирается выбор машины любого класса и происхождения. И тут для Haval F7 тоже оказывается не все хорошо. Прайсы на самую дешевую комплектацию «семерки» (переднеприводная, со слабеньким 150-сильным мотором) начинаются без малого с 1,6 млн. рублей. Участвовавший же в нашем сравнительном тесте авто с 190-сильным агрегатом и полным приводом обойдется практически в 1,8 млн.
В то время, как ценник Chery Tiggo 7 Pro с его единственно возможным мотором, укладывается в интервал 1,4—1,7 млн. рублей. На фоне соперников Geely Coolray с ценообразованием от 1,17 до 1,6 млн. представляется чуть ли не «халявой». Особенно с учетом того, как он едет и выглядит.