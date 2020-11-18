Какой китаец круче: сравнительный тест Geely Coolray, Haval F7 и Chery Tiggo 7 Pro

Дизайн практически любой китайской машины практически всегда состоит из стилистических заимствований и массы «блестяшек» в отделке. По этой причине не будем углубляться в дотошное сравнение фар Chery Tiggo 7 Pro и Haval F7 или выяснять, кому милее корма Geely Coolray — это исключительно дело вкуса, а потому является занятием по определению безнадежным. Достаточно просто окинуть взглядом нашу троицу и ткнуть пальцем в понравившееся.

Данный антинаучный, но крайне эффективный метод оценки сразу же покажет, что Haval F7 на фоне Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray навевает банно-прачечные ассоциации. В памяти всплывает уже, казалось бы, совершенно забытый термин «обмылок»! Его, помнится, обожали употреблять к месту и не к месту доморощенные автоэксперты начала века. Дежавю неприятное для F7. Но что мы можем поделать с по-бегемотьи округлыми контурами его пухленького кузова?

Coolray и Tiggo 7 Pro — более свежие модели. Может быть, именно поэтому и выглядят адекватнее? Разве что у Chery наблюдается некоторый перебор по части «азиатчины» — в смысле тяги к украшательству, особенно на «морде». Coolray же, как ни крути, смотрится более интеллигентно.