Как радар-детектор на торпедо может повлиять на работу климат-контроля

Например, перестает правильно работать климат-контроль. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как такое возможно, и что следует сделать, чтобы и штрафов избежать, и ехать в комфорте.

Радар-детекторы широко используются автомобилистами в качестве противодействия вездесущим камерам контроля скорости и прочих нарушений ПДД. Умные приборы размером с пачку сигарет сегодня умеют определять местоположения камер, как по встроенной обновляемой базе, так и улавливая сигнал задолго до того, как автомобиль попадет в зону действия радара. Однако мало кто знает, что установленный в передней части салона радар-детектор может спровоцировать неправильную работу климат-контроля.

Купив антирадар, довольный автомобилист, пошедший наперекор системе, устанавливает прибор по центру торпедо или подвешивает его в нижней части лобового стекла, используя присоски, идущие в комплекте. Опустим тот момент, что вешать на лобовое стекло что-либо, препятствующее обзору, запрещено ПДД, о чем говорит п. 7.3 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств: «Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя». И перейдем сразу к проблемам, которые подобная необдуманная установка может повлечь.