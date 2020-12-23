Как радар-детектор на торпедо может повлиять на работу климат-контроля

Например, перестает правильно работать климат-контроль. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как такое возможно, и что следует сделать, чтобы и штрафов избежать, и ехать в комфорте.
Радар-детекторы широко используются автомобилистами в качестве противодействия вездесущим камерам контроля скорости и прочих нарушений ПДД. Умные приборы размером с пачку сигарет сегодня умеют определять местоположения камер, как по встроенной обновляемой базе, так и улавливая сигнал задолго до того, как автомобиль попадет в зону действия радара. Однако мало кто знает, что установленный в передней части салона радар-детектор может спровоцировать неправильную работу климат-контроля.
Купив антирадар, довольный автомобилист, пошедший наперекор системе, устанавливает прибор по центру торпедо или подвешивает его в нижней части лобового стекла, используя присоски, идущие в комплекте. Опустим тот момент, что вешать на лобовое стекло что-либо, препятствующее обзору, запрещено ПДД, о чем говорит п. 7.3 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств: «Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя». И перейдем сразу к проблемам, которые подобная необдуманная установка может повлечь.
Современные автомобили напичканы различными опциями, использующими множество датчиков, радаров и камер. И система автоматического включения фар — не исключение. Система ориентируется на показатели освещенности, которые определяет специальный датчик, установленный на передней панели, как правило по центру и в непосредственной близости к лобовому стеклу — как раз в том месте, где многие водители устанавливают антирадар. Датчик бывает выпуклым, а бывает плоским. Во втором случае, водитель может его вовсе не заметить, и приклеить антирадар на двухсторонний скотч прямо на него. А значит, система автоматического включения фар будет жечь лампы почем зря и днем, и ночью. Но это еще не все.
Система климат-контроля, которая благодаря множеству датчиков, включая температуры, также может работать автоматизировано, создавая идеальный климатический комфорт в салоне, используя датчик освещенности. И нужен он ей для того, чтобы оценивать интенсивность солнечного света. Если система понимает, что на улице яркое солнце, то климат-контроль работает активнее на охлаждение. Однако если загородить датчик антирадаром, то работа датчика будет некорректной, потому как систему будет думать, что на улице всегда темно. Некорректная работа климат-контроля будет наблюдаться и в том случае, если антирадар приклеен на лобовое стекло прямо над датчиком.
Если вы вдруг заметили, что климат-контроль не холодит, или наоборот перегревает, не спешите ехать с проблемой в автосервис. Сперва осмотрите внимательно переднюю панель, и в особенности, ту область, где расположен датчик освещенности.