Почему во многих странах не используют реагенты на дорогах

Стоит пересечь русско-финскую дорогу, как пейзаж мгновенно меняется: снег на обочинах белый и чистых, асфальт сухой, а машины не теряют чистоту на протяжении многих сотен километров. Неужели место святое? Нет, климат очень похож на Карелию и Ленинградскую область, оттепели сменяются снегопадами, все условия для образования льда соблюдены. Только вот на дорогах не скользко, и нет каши. Как же они это делают? Может и нам стоит перенять такой опыт, если бережливые на уровне жадности соседи активно его применяют?
Сами суоми говорят о реагентах с отвращением, ведь кроме бурой каши и неприятной «плесени» на обуви они ничего в нашу жизнь не приносят. Гораздо ведь приятнее жить в кипенно-белой зиме и ходить в чистых башмаках! Более того, налоги в стране и без того высокие, поэтому дополнительный сбор на дороги может переполнить чашу людского терпения. Но что же делать со льдом, который приводит не только к многочисленным ДТП, но и к вполне ощутимым травмам и переломам у пешеходов?
Первое, что приходит в голову — песок. Для борьбы со льдом он подходит, однако это тоже расходник, за который нужно платить. А платить не любит и не хочет никто: ни русский, ни финн, ни богатый норвежец. Все хотят жить в комфорте и безопасности, по возможности сократив ежегодную жировку в пользу государства.
Финское решение — простое и гениальное, что подтверждено десятилетиями опыта: дороги у соседей посыпают не солью и песком, а дробленой гранитной крошкой, которая обеспечивает стабильный «держак», при этом не нанося вред природе и не уничтожая обувь. Дорого, скажете? А вот и нет. Дело в том, что весной и летом ту самую «дробленку» по дорогам и во дворах просто собирают пылесосом, сокращая ее расход до минимума. Собранный материал засыпают в специальные ящики, которые стоят в каждом дворе, а потом используют повторно. Причем контейнер всегда открыт, поэтому каждый желающий может взять нужно количество гранитной крошки и просто посыпать тот участок, который лично у него вызывает опасения. Вот и все.
Несложный, недорогой и совсем не секретный метод чистоты на дорогах, экономии на реагентах и многократного использования природных ресурсов можно было бы уже давно позаимствовать у соседей, навсегда забыв о жутком коктейле, что сотнями тонн регулярно выливают на отечественные дороги. Однако каждое нововведение требует множества бюрократических процедур, отлучения от кормушки заинтересованных лиц и прочих аспектов российской действительности. Так что нам еще долго ходить в изъеденных солью ботинках и ездить на машинах, которые ржавеют раньше, чем проезжают первую сотню тысяч километров. А природа, как показывает опыт соседней Финляндии, здесь совсем не виновата.