Почему во многих странах не используют реагенты на дорогах

Стоит пересечь русско-финскую дорогу, как пейзаж мгновенно меняется: снег на обочинах белый и чистых, асфальт сухой, а машины не теряют чистоту на протяжении многих сотен километров. Неужели место святое? Нет, климат очень похож на Карелию и Ленинградскую область, оттепели сменяются снегопадами, все условия для образования льда соблюдены. Только вот на дорогах не скользко, и нет каши. Как же они это делают? Может и нам стоит перенять такой опыт, если бережливые на уровне жадности соседи активно его применяют?

Сами суоми говорят о реагентах с отвращением, ведь кроме бурой каши и неприятной «плесени» на обуви они ничего в нашу жизнь не приносят. Гораздо ведь приятнее жить в кипенно-белой зиме и ходить в чистых башмаках! Более того, налоги в стране и без того высокие, поэтому дополнительный сбор на дороги может переполнить чашу людского терпения. Но что же делать со льдом, который приводит не только к многочисленным ДТП, но и к вполне ощутимым травмам и переломам у пешеходов?

Первое, что приходит в голову — песок. Для борьбы со льдом он подходит, однако это тоже расходник, за который нужно платить. А платить не любит и не хочет никто: ни русский, ни финн, ни богатый норвежец. Все хотят жить в комфорте и безопасности, по возможности сократив ежегодную жировку в пользу государства.