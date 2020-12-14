В трехмерном формате: тест-драйв обновленного Genesis G70

Справедливости ради стоит сказать, что и без обновок седан G70 действительно хорош. Нюансы, конечно, есть, но в повадках и, главное, в цене, на фоне европейских премиалов, он выглядит и вправду привлекательно. Вот только в России, в отличие от США, где седан действительно распробовали, при выборе автомобиля многие руководствуются устоявшимися шаблонами. И тем не менее, G70 у нас покупают. В разы меньше, чем те же «цешки», «трешки» и A4, но все же берут. А значит, интерес есть. И представительство бренда всячески пытается его подогреть, ротируя комплектации, пересматривая цены и внедряя доработки.
Впрочем, как показывает практика, российское обновление — не тождественно корейскому. Из крайних улучшений, среди которых переработанная мультимедийная система, климат-контроль и новая цифровая панель приборов, нашему G70 дали только 3D-приборку. Не густо, конечно. Тем более с учетом того, что мультимедийка у премиального седана осталась прежней.
Новая приборная панель, доступная в базовом оснащении топовых комплектаций Supreme и Sport — это 12,3-дюймовый экран, который занял всю отведенную под приборку площадь. Главная фишка — 3D изображение, которое можно разглядеть невооруженным глазом. Ты смотришь на щиток и восхищаешься интересными спецэффектами и разнообразием дизайна. А панель своим оком (да-да, такое у нее есть) смотрит на тебя, улавливая направление взгляда, для того, чтобы показанная картинка выглядела максимально круто.
Впрочем, я и в кино-то, где нужны 3D очки, стараюсь не ходить — глаза берегу. А потому поигрался чутка, да и вернул все в привычный для старовера формат — 2D со стандартными кругляшами и стрелками под названием «Модерн». Остальные два — «Грани» и «Космос» оставлю более продвинутым. Им все равно многого не нужно: главное, чтобы было «на стиле».
А между тем, и недостатки у панельки нашлись — навигацию она не покажет, как работают интеллектуальные системы — тоже, нет полноценного меню компьютера, да и бегущие строки — не очень удобно. В общем, есть над чем поработать.
Отыграл Genesis G70 в другом — в посадке, езде и качестве отделки. Водительское место здесь сродни кокпиту — удобно, имеет все необходимые настройки и развитую боковую поддержку кресла, плотно удерживающего седока при активной езде. Сиденья отделяет огромный тоннель, который индивидуализирует посадку для каждого. Да и отделка салона на славу — стеганная кожа Nappa не испортила еще ни один интерьер. Вот только сидеть сзади трем взрослым — тесновато будет. Два человека — «потолок».
А вот за наслаждение дюжими характеристиками 247-сильного мотора, который разгоняет седан до сотни за 7,5 секунд при расходе 11—12 литров — большое человеческое спасибо. Восемь ступеней «автомата» щелкают быстрее, чем кажется.
Собранная, пусть и жестковатая, но упругая подвеска, полный привод и ювелирно заточенный руль только добавляют азарта при езде. Да, покидать автомобиль не хочется ни за какие коврижки.
Правда, каким бы прекрасным ни был автомобиль, до немцев он пока не дотягивает. А вот с японскими премиалами может сражаться наравне. Скажу больше: по ряду показателей Genesis их уже и вовсе превосходит. Дальше — больше…