В трехмерном формате: тест-драйв обновленного Genesis G70

Справедливости ради стоит сказать, что и без обновок седан G70 действительно хорош. Нюансы, конечно, есть, но в повадках и, главное, в цене, на фоне европейских премиалов, он выглядит и вправду привлекательно. Вот только в России, в отличие от США, где седан действительно распробовали, при выборе автомобиля многие руководствуются устоявшимися шаблонами. И тем не менее, G70 у нас покупают. В разы меньше, чем те же «цешки», «трешки» и A4, но все же берут. А значит, интерес есть. И представительство бренда всячески пытается его подогреть, ротируя комплектации, пересматривая цены и внедряя доработки.

Впрочем, как показывает практика, российское обновление — не тождественно корейскому. Из крайних улучшений, среди которых переработанная мультимедийная система, климат-контроль и новая цифровая панель приборов, нашему G70 дали только 3D-приборку. Не густо, конечно. Тем более с учетом того, что мультимедийка у премиального седана осталась прежней.