Сколько можно ездить на машине со сломанным турбонаддувом

Для начала напомним признаки того, что турбина сломалась и пора показать ее сервисменам. Причем заметим, что эти сигналы могут проявляться как по отдельности, так и «букетом». Прежде всего, нужно упомянуть повышенный шум, исходящий из-под капота. Если вы стали замечать сначала тихие, а со временем все более громкие завывания, не сомневайтесь, это она — турбина.

Выть могут как трещины в корпусе, так и поврежденные лопасти ротора. Не стоит списывать на свой субъективизм и появившееся ощущение упавшей динамики разгона машины. Вполне возможно, что дело в турбонаддуве, который не выполняет свою функцию как следует.

Если замечаешь, что из выхлопной трубы стало выходить больше дыма — имеет смысл проверить систему турбонаддува: возможно она начала «жрать» масло. Собственно, если вы обнаружили слишком быстрое падение уровня смазки на щупе, первое, что следует сделать, это проверить турбину.

Ну и самый «неожиданный» признак неполадок с турбо — загоревшаяся на приборке лампочка «CHECK ENGENE». Понятно, что он может означать любую неисправность в моторе. Но в любом случае — это повод максимально быстро отправить авто в руки сервисменов.