Сколько можно ездить на машине со сломанным турбонаддувом

Для начала напомним признаки того, что турбина сломалась и пора показать ее сервисменам. Причем заметим, что эти сигналы могут проявляться как по отдельности, так и «букетом». Прежде всего, нужно упомянуть повышенный шум, исходящий из-под капота. Если вы стали замечать сначала тихие, а со временем все более громкие завывания, не сомневайтесь, это она — турбина.
Выть могут как трещины в корпусе, так и поврежденные лопасти ротора. Не стоит списывать на свой субъективизм и появившееся ощущение упавшей динамики разгона машины. Вполне возможно, что дело в турбонаддуве, который не выполняет свою функцию как следует.
Если замечаешь, что из выхлопной трубы стало выходить больше дыма — имеет смысл проверить систему турбонаддува: возможно она начала «жрать» масло. Собственно, если вы обнаружили слишком быстрое падение уровня смазки на щупе, первое, что следует сделать, это проверить турбину.
Ну и самый «неожиданный» признак неполадок с турбо — загоревшаяся на приборке лампочка «CHECK ENGENE». Понятно, что он может означать любую неисправность в моторе. Но в любом случае — это повод максимально быстро отправить авто в руки сервисменов.
Но что же произойдет с авто, если «забить» на барахлящую систему турбонаддува и продолжать ездить? Прежде всего, почти наверняка увеличится расход топлива, а в тяжелых случаях он может подскочить вдвое.
Увеличивается расход масла. Оно может уходить со скоростью 1 л на 1000 км и даже быстрее. Не уследил за этим — «убил» цилиндро-поршневую группу. В результате, придется раскошелиться еще и на «капиталку» двигателя.
Отсутствие наддува приведет к неполному сгоранию топлива в цилиндрах. Как итог — закоксовывание клапанов и катализатор либо с забитыми, либо с оплавившимися сотами. Хотя, с другой стороны, электронные мозги современных моторов достаточно умны, чтобы по показаниям датчиков установит неработоспособность турбины и не допустить избыточного впрыска топлива в цилиндры.
Тем не менее, уповать на это полностью не рекомендуется и при первых же признаках «кончины» турбонаддува отправиться в СТО. Но далеко не всегда есть возможность сделать это немедленно. Поэтому какое-то время эксплуатировать машину после обнаружения проблем с нагнетателем все-таки можно. Отдавая при этом себе отчет, что с каждым километром пути растет масштаб возможных негативных последствий для мотора и системы выхлопа. И при условии, что ежедневный контроль уровня масла в моторе подтверждает его неизменность, а «турбинные» звуки едва слышны. Практикуя исключительн спокойный стиль езды, без резких разгонов и высоких оборотов мотора, можно рассчитывать, что двигатель простит издевательства над собой на протяжении нескольких сотен километров. Но злоупотреблять его «терпением» в любом случае не стоит.