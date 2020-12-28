«Кореец» по-пацански: тест-драйв Genesis G90

Genesis G90 играет на «поле», где эталоном считается Mercedes S-класс. И потому, как ни избегай, а сравнения с флагманом немецкой марки в ходе общения с «корейцем» так и норовят всплыть в сознании. Но давайте обойдемся без навязчивого германифильского снобизма в отношении скромного, но всего из себя премиального «корейца».

Начнем с экстерьера G90. И практически сразу закончим. Поскольку он, на самом деле, не особо важен для машины в этом сегменте рынка. Да-да, не сомневайтесь. Разумеется, полный дизайнерский «отстой» или наоборот, нарочито яркий, эпатирующий имидж модели-аналога S-класса, в этом сегменте авторынка точно не приживется. Поскольку в подобных машинах обычно ездят серьезные дяди с похоронными лицами. Для них отклонение внешности транспортного средства от некого консервативно-сурового стандарта — повод поставить на модели полнейший «крест».

Вот и Genesis G90 пытается демонстрировать вселенной консервативный внешний вид кристаллически замороженного пафоса. Это ощущение не рушат ни оригинаьная фальшрадиаторная решетка в виде слегка сплющенного рыцарского щита, ни модные полосы светодиодов в фарах, ни огненная «ватерлиния» поперек всей кормы машины. Вроде все современно. Но и сурово-«федерально» при этом. Впрочем, слегка попривыкнув к машине, перестаешь на это обращать внимание.