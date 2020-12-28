«Кореец» по-пацански: тест-драйв Genesis G90

Genesis G90 играет на «поле», где эталоном считается Mercedes S-класс. И потому, как ни избегай, а сравнения с флагманом немецкой марки в ходе общения с «корейцем» так и норовят всплыть в сознании. Но давайте обойдемся без навязчивого германифильского снобизма в отношении скромного, но всего из себя премиального «корейца».
Начнем с экстерьера G90. И практически сразу закончим. Поскольку он, на самом деле, не особо важен для машины в этом сегменте рынка. Да-да, не сомневайтесь. Разумеется, полный дизайнерский «отстой» или наоборот, нарочито яркий, эпатирующий имидж модели-аналога S-класса, в этом сегменте авторынка точно не приживется. Поскольку в подобных машинах обычно ездят серьезные дяди с похоронными лицами. Для них отклонение внешности транспортного средства от некого консервативно-сурового стандарта — повод поставить на модели полнейший «крест».
Вот и Genesis G90 пытается демонстрировать вселенной консервативный внешний вид кристаллически замороженного пафоса. Это ощущение не рушат ни оригинаьная фальшрадиаторная решетка в виде слегка сплющенного рыцарского щита, ни модные полосы светодиодов в фарах, ни огненная «ватерлиния» поперек всей кормы машины. Вроде все современно. Но и сурово-«федерально» при этом. Впрочем, слегка попривыкнув к машине, перестаешь на это обращать внимание.
Это, кстати, не плохо. Поскольку в противном случае у потенциальных покупателей G90 могла бы возникнуть мысль про «пацаны не поймут»… Хотя, с другой стороны, все они поймут, пацаны эти! Если ты едешь в Genesis G90, это означает, что либо у тебя нет порядка 10 млн. на Mercedes S-класс, либо деньги-то у тебя все-таки есть, но нет желания лишний раз «светить» ими. А потому перемещаешься на «бюджетном премиуме» в полтора-два раза дешевле «немца» аналогичного класса.
Впрочем, все вышесказанное касается исключительно обитателя задних кресел Genesis G90. Когда ты сидишь за его рулем, с тобой тоже все понятно. С вероятностью не менее 90%, ты — наемный водитель, персональщик. Правда, способ разрушить этот шаблон все-таки есть! Для этого, во-первых, придется машину вообще не мыть. Это хозяину, что катается на заднем ряду, важно, чтобы его транспорт всегда и везде блистал намытым лаком кузова. Тому же, кто сам рулит и сам ездит на мойку приводить личную «тачку» в порядок, чаще всего плевать, если она недельку покатается зачучканной по самую крышу. А еще, чтобы не выглядеть как «наемник» за рулем членовоза, G90 ни в коем случае нельзя водить в стиле персонального водителя — то есть плавно и аккуратно!
Когда рулишь своим собственным Genesis G90 и не хочешь выглядеть «обслугой», извини, братан, но придется ездить «дерзко». Тем более, что отжигать на «девяностом» вполне можно. У нас на тесте оказался аппарат с 3,3-литровым 370-сильным мотором.
С места до сотни — 6,2 секунды, полный привод, восьмиступенчатый автомат. Чего ему не ехать-то? Даром, что «баржа» эта длинной 5,2 метра — за габаритами все-таки послеживать приходится. Но зато валит — будь здоров! А за счет длиннющей базы отлично «жрет» выбоины, «лежачих полицейских», трамвайные рельсы и тому подобные неприятности под колесами.
Правда, при всем при том, о всякой дорожной «мелочи» — типа крупной фракции щебенки в асфальте — машина докладывает водителю очень даже навязчиво. Возможно, это плата за недурственную управляемость, внятный руль и упорное нежелание крениться в быстрых и резких поворотах, которые демонстрирует G90. То есть, по сути своей, модель обладает вполне себе «активно-водительским», а не «диванно-пассажирским» норовом.
На это, кстати, и кнопочка драйверских настроек, пристроенная рядом с селектором КП, очень толсто намекает. Да, в режиме «эко», например, даже сдувается боковая поддержка у кресла водителя — мол, все равно будешь как овощ «тошнить». Зато даже в «комфорте», не говоря уже о «спорте», подушки поддержки эрегируют по полной программе и плотненько удерживает твою тушку в поворотах!
Интерьер тут, как и положено по закону жанра, организован по системе «дорого-богато»: кожа-рожа, деревянные вставки, отрыжка из доцифрового прошлого в виде стрелочных часиков над центральной консолью…
Разумеется, присутствует обязательная возможность для заднего пассажира диктовать условия всем обитателям салона: кнопочки для задвигания правого переднего сиденья в бардачок, управление мультимедийкой на пульте между задними «тронами» и мониторы персональных «телевизоров» для их обитателей. Сеточки на окнах задних дверей — на электроприводе, опять же… Но и водитель тут не обделен комфортом.
Хотя возможность запомнить аж четыре «комплекта» настроек его сиденья/руля/зеркал подсказывает, что за рулем этой машины можно работать посменно в режиме «сутки-трое». Но если не обращать внимания на подобные мелочи, понимаешь, что водитель-возитель себя любимого тут будет чувствовать себя прекрасно, о нем тоже позаботились.
Цифровая «приборка», широченный тач-скрин «головы» мультимедийного центра с кучей возможностей, беспроводная зарядка телефона, все положенные ассистенты (удержание полосы, адаптивный «круиз» и т. п.), камеры по кругу, включая те, с которых изображение выводится на приборную доску при включении «поворотника». Вот только про электрообогрев лобового стекла корейцы как-то позабыли…
В общем же и целом, вполне себе приличный аппарат для использования как в качестве персонального, так и повседневно-семейного транспорта. А ведь еще есть версия G90 с 5-литровым мотором, которая разгоняется до «сотни» всего за 5,2 секунды… Правда, стоит она уже больше 7 млн. рублей (та, что была у нас на тесте — около 6,5 млн.). Но это все равно не 9—10 млн. за «эску» от Mercedes. А пацаны…
Да бог с ними, в конце-то концов: за наемного водителя тебя что за рулем Genesis G90, что за баранкой S-класса принять могут, если вести себя не по-пацански..