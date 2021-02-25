5 признаков, говорящих о том, что вариатор требует немедленного ремонта

ШУМИМ, БРАТ!

Среди прочих признаков неправильной работы вариаторной «коробки» стоит выделить постороннее гудение, а порой, и даже скрежет, доносящийся из трансмиссии на ходу. Но иной раз он едва слышен, и автовладелец списывает его на шум от колес. Это ошибка. Подобные звуки обычно издают подшипники, на которые опираются своими осями конусы вариатора. Порой дело бывает не в них самих, а в том, что они неплотно «сидят» в своих посадочных местах. Если затягивать с обращением по поводу шума в сервис-центр, микрочастицы металла, образующиеся в «поющих» подшипниках, попадут в гидросистему и выведут из строя уже весь вариатор.

НЕУВЕРЕННЫЙ РАЗГОН

Шум от вариаторной «коробки» может и не исходить, а вести себя она может отвратительно, например, «брыкаясь» на разгоне. При этом ровный набор скорости автомобилем периодически сменяется рывками разной степени интенсивности. Как правило, такое поведение машины говорит о скачках давления рабочей жидкости, которая из-за этого не обеспечивает надежной фиксации конусов вариатора, тем самым провоцируя проскальзывания ремня и, как следствие, появления задиров на их поверхности. Виноватым в таком норове автомобиля чаще всего оказывается так называемый редукционный клапан в гидросистеме вариатора.

Вернее, даже не он сам, а какой-нибудь кусочек металла или еще какой продукт износа, попавший в него и мешающий нормально закрываться. Так происходит, когда автовладелец пренебрегает своевременной заменой «жижи» в гидросистеме. Или любит отдуши побуксовать. При этом наблюдается повышенный износ поверхностей ремня и конусов.