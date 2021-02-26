5 способов реанимировать прожженное кресло в автомобиле

Честь и хвала тем, кто сумел отказаться или вообще выстоять в борьбе с одной из самых губительных привычек — курения. Вонь, проблемы со здоровьем, порицание от окружающих — вот неполный список бед, с которыми вынуждены мириться поклонники табака.

Однако порой никотиновая зависимость приносит и другие напасти: упавший с сигареты уголек способен прожечь не только штанину, но и автомобильное кресло, ведь натуральная кожа, единственный материал, что способен стойко перенести воздействие огня, теперь доступен лишь малому кругу очень обеспеченных автовладельцев. Все остальные вынуждены будут произвести ремонт либо смириться с ежедневным напоминанием о своей неаккуратности.

Простое обращение к поисковику выдаст миллион предложений отремонтировать кресло. Стоит такая операция от 3 000 рублей и до бесконечности. Делают, к слову сказать, относительно быстро, ведь рынок услуги очень широк, конкуренция серьезная. Так, замена одной детали на сидушке может занять от 12 часов.