5 способов реанимировать прожженное кресло в автомобиле

Честь и хвала тем, кто сумел отказаться или вообще выстоять в борьбе с одной из самых губительных привычек — курения. Вонь, проблемы со здоровьем, порицание от окружающих — вот неполный список бед, с которыми вынуждены мириться поклонники табака.
Однако порой никотиновая зависимость приносит и другие напасти: упавший с сигареты уголек способен прожечь не только штанину, но и автомобильное кресло, ведь натуральная кожа, единственный материал, что способен стойко перенести воздействие огня, теперь доступен лишь малому кругу очень обеспеченных автовладельцев. Все остальные вынуждены будут произвести ремонт либо смириться с ежедневным напоминанием о своей неаккуратности.
Простое обращение к поисковику выдаст миллион предложений отремонтировать кресло. Стоит такая операция от 3 000 рублей и до бесконечности. Делают, к слову сказать, относительно быстро, ведь рынок услуги очень широк, конкуренция серьезная. Так, замена одной детали на сидушке может занять от 12 часов.
Вариант под номером два — чехлы. Времена «универсальных» накидок и прочих «маек» давно прошли, можно подобрать «одежу» по модели автомобиля, посему и сидеть она будет, «как влитая». Порой, чехлы попадаются столь добротной выделки и дизайна, что смотрятся даже богаче, чем родная обшивка салона: хотите «ромбом шитые», хотите «под Мерседес». Только платите.
Комплектик обойдется не дешевле 5 000 рублей, а при желании можно даже пошить из конкретных материалов любого выбранного стиля. Хоть из натуральной кожи. Но такие обойдутся, конечно, уже много дороже. Кстати, крепление современных чехлов проработаны настолько качественно, что они умудряются годами сохранять форму и покрой даже у таксистов, которые ерзают в кресле по 12—14 часов в день. Секрет — не только в материалах и работе, но и в установке, которая зачастую требует снятия кресел. Такая операция займет не менее 4—5 часов.
Третий вариант — просто купить кресло на разборке. Как ни странно, но детали салона не пользуются слишком большим спросом, а сами разборщики порой готовы их отдавать за совсем скромные деньги. Так водительское сидение на сверхпопулярный Volkswagen Polo обойдется в 2 000 – 3 000 рублей, а кресло для Mitsubishi Outlander в идеальном состоянии и с подушкой безопасности — в 4500 — 5000 рублей.
Однако есть тут и своя специфика, о которой многие не догадываются: абсолютное большинство машин, что «жертвуют органы», прибыли в Россию из Англии или Японии, поэтому являются праворукими. С одной стороны левое, водительское для нас кресло, как правило, будет в прекрасном состоянии. С другой — «болт в болт» оно не встанет, потребуется перестановка подушек. Операция не столько сложная, сколько трудозатратная.
Вышеописанные варианты хороши для тех, кто имеет под рукой пусть небольшой, но все же свободный бюджет, позволяющий собственную оплошность безболезненно решить. Но как быть тем, у кого такой возможности нет? Неужели предстоит и дальше ездить с дырой? Просто поменять «шкурку» на современном кресле нельзя, крепления вклеены в поролон.
Единственный вариант — аккуратно вклеить «заплатку», которую можно срезать с внутренней, невидимой взгляду стороны сидения. Если подобрать рисунок и приложить руки — то будет даже незаметно. Впрочем, при постоянной эксплуатации продержится она недолго, не более пары лет, после чего придется все же изыскать деньги на ремонт. Однако есть и альтернатива: если водитель бросит пагубную привычку, прожженное кресло станет напоминать о победе духа, а не о расхлябанности.