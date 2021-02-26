Как быстро и за копейки очистить автомобильные кресла и ковры

Содержать салон автомобиля в полном порядке всегда можно только одним способом: закрыть машину в гараже, предварительно заклеив все щели малярным скотчем и накрыв сверху чехлом. Тем, кому подобный вариант недоступен, остается лишь регулярно и периодически производить комплексную уборку. Однако в России такой подход осложняется девятью месяцами холода и воды, беспрерывно льющейся с неба. Да в такую сырость толково просушить автомобиль просто невозможно. А если влагу хоть в каком-то виде оставить, то на поверхности мгновенно образуются грязные разводы, а после и плесень.
Как быть?
Можно, конечно, в грязи и беспробудной пыли поездить до короткого, но жаркого лета — напомню, метеорологи и прочие погодные провидцы обещают нам сугробы вплоть до конца мая — либо остервенело драить салон каждую неделю. Оба варианта, конечно, подойдут не каждому. Кому не с руки, кому — не по карману. А большинству — просто лень.
Но любую проблему, как известно, можно решить, если приложить немного терпения и должное количество усидчивости. С приведением внутренних интерьеров автомобиля в порядок это правило тоже работает: в любом магазине автозапчастей на полке найдется флакон «сухой химчистки», специальной химии, которая без воды позволит добротно убраться в машине. Собственно говоря, это пена, которая быстро впитает грязь и разберется даже с самым въевшимся пятном. Производителей представлено немало, так что препарат найдется на любой кошелек. Цены варьируются от 90 до 600 рублей. Выбирай — не хочу.
Как это работает: в помещении — подойдет любое, где с крыши не капает, а сосед не мешает — нужно поэтапно наносить состав на грязные поверхности, давая средству по 10 минут на процесс. После необходимо убрать почерневшую пену микрофиброй. Проще говоря, нанесли на кресло, переждали отведенное время, убрали. Также с потолком, ковром и далее по списку. Хитрость в том, что «химия» — не вода, она проникает лишь в верхний, наиболее грязный слой и высасывает все следы жизнедеятельности. Тереть ничего не нужно, требуется лишь убрать пену, а если пятно не далось с первого захода — просто повторить операцию.
Как показывает практика, одного флакона «сухой химчистки» вполне достаточно, чтобы привести в порядок весь салон автомобиля, и повторно пройтись по самым «проблемным» местам: водительскому сидению, ковру под ногами шофера, оконным аркам, которые здорово страдают от курения и прочих причин открывать «форточку» в любую погоду.
К слову, автомобильная химчистка такого рода достаточно бережно относится не только к оскудевшему бюджету, но и к материалам, не разъедает и не приводит к появлению дыр. Так что подобную процедуру можно смело себе позволять раз в месяц, причем использовать пену не только для тканевых поверхностей, но и для пластика, кожи и прочих материалов, активно используемых в создании комфорта любого современного автомобиля.