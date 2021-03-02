Почему экономия на диагностике автомобиля обойдется очень дорого

Начнем с того, что в попытках сэкономить многие автовладельцы обращаются к гаражным мастерам, а те, послушав жалобы, быстро выносят вердикт. Скрипят, мол, колодки. А дальше добавляют, что на твоей машине это нормальное явление, которое сам автопроизводитель не считает конструктивным недостатком и волноваться не стоит. Обрадованный водитель продолжает эксплуатировать свой автомобиль, пока однажды у него не разваливается ШРУС.
Вот поэтому надо забыть о гаражных «дядях Васях». Сегодня, когда в машинах применяется огромное количество электронных систем, невозможно на слух или запах точно определить поломку. Для этого требуется оборудование и сканеры. Вот поэтому и услуга по диагностике стоит приличных денег. Скажем, за подобную работу для автомобилей BMW или Audi в неофициальном сервисе возьмут около 5000 рублей.
Действительно, деньги немалые. Но это позволит не отдать куда большую сумму за ремонт. Ведь мастер-диагност поможет определить четкий объем работ. Значит, никаких лишних манипуляций, за которые платит клиент, не будет.
Уменьшится и время ремонта, потому как слесарь или электрик уже будут знать, какой узел ремонтировать, а не станут искать неисправность в нескольких местах. Наконец, точно определив проблему, можно безошибочно подобрать и все необходимые запчасти, а не менять все подряд.
Остается убедиться, что выбранный сервис проводит диагностику профессионально. Сделать это довольно просто. Сначала оцените поведение сотрудников СТО. Если они готовы тут же выдать результат, причем он неутешительный, стоит задуматься о качестве обслуживания в этой мастерской. Хороший специалист сразу вам результат не выдаст. Наоборот, перед началом работ он обязательно спросит у хозяина машины, что не так с его автомобилем, как проявляет себя неисправность и при каких условиях появилась. То есть будет вести себя как настоящий врач-терапевт.
Кстати, диагностику хорошо бы делать регулярно. Ведь если на приборной панели не горит «Чек», и не появляется неисправностей, это не значит, что их нет. Электроника может работать некорректно и догадаться об этом бывает невозможно без подключения сканера.