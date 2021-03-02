Почему экономия на диагностике автомобиля обойдется очень дорого

Начнем с того, что в попытках сэкономить многие автовладельцы обращаются к гаражным мастерам, а те, послушав жалобы, быстро выносят вердикт. Скрипят, мол, колодки. А дальше добавляют, что на твоей машине это нормальное явление, которое сам автопроизводитель не считает конструктивным недостатком и волноваться не стоит. Обрадованный водитель продолжает эксплуатировать свой автомобиль, пока однажды у него не разваливается ШРУС.

Вот поэтому надо забыть о гаражных «дядях Васях». Сегодня, когда в машинах применяется огромное количество электронных систем, невозможно на слух или запах точно определить поломку. Для этого требуется оборудование и сканеры. Вот поэтому и услуга по диагностике стоит приличных денег. Скажем, за подобную работу для автомобилей BMW или Audi в неофициальном сервисе возьмут около 5000 рублей.

Действительно, деньги немалые. Но это позволит не отдать куда большую сумму за ремонт. Ведь мастер-диагност поможет определить четкий объем работ. Значит, никаких лишних манипуляций, за которые платит клиент, не будет.