Новый Renault Duster против ближайших конкурентов в России

Начнем с того, что в Европе второе поколение Renault Duster появилось еще несколько лет назад. Что касается России, то к нам модель привозить не спешили, потому как под нее была нужна серьезная модернизация производства.
И вот, новый «Дастер» уже можно заказать у дилеров. Скажем сразу: изменений в машине — предостаточно. У кроссовера изменили абсолютно все кузовные элементы, а передний подрамник взяли от «Арканы». Отрадно, что расширили и линейку силовых агрегатов. При этом знакомый 1,6-литровый бензиновый мотор оптимизировали для версии 4х4. У него появились другие форсунки и изменились настройки. В строю, как прежде, и двухлитровый «атмосферник». А еще добавился 150-сильный наддувный агрегат объемом 1.3 литра, известный нам по той же «Аркане». Никуда не делся и 1,5-литровый наддувный «дизель» в 109 «лошадей».
LADA NIVA TRAVEL
Теперь поговорим о конкурентах и начнем с самой доступной альтернативы, которую предлагает нам АВТОВАЗ. Это — бывшая «Шнива», которая вернулась под крыло Тольяттинского автогиганта и совсем недавно пережила рестайлинг. LADA Niva Travel обрела новое «лицо»: дизайнеры изменили форму передних крыльев, появились иные бамперы и пластиковый обвес по кругу. Конечно же, оптику тоже поменяли.
А вот и новое исполнение Off-road. В этой комплектации есть шноркель, «зубастые» шины, неокрашенный обвес и камера заднего вида с омывателем. К сожалению, широкой гаммой силовых агрегатов «Нива» не порадует. Под ее капотом остался прежний «атмосферник» объемом 1,7 литра и мощностью 80 л. с.
Если говорить про цену, то базовый «прайс» начинается от 747 900 рублей. А самая крутая LADA Niva Travel в версии Luxe Off-road, обойдется в 905 900 рублей. Для сравнения^ наиболее доступный полноприводный «Дастер» стоит 1 150 000 рублей. Но у него и силовой агрегат мощнее: 1,6-литровый мотор выдает 117 л. с. и работает в паре с 6-ступенчатой «механикой».
HYUNDAI CRETA
Упомянем и еще одного сильного конкурента — новый Hyundai Creta. Второе поколение кроссовера прибавило в габаритах и получило кардинально иной дизайн. Помимо прочего, кроссоверу достался богатый список опций, крупный сенсорный дисплей в центре передней панели и графическая «приборка».
Предположим, что для России дизайн автомобиля изменят, чтобы сделать новинку более мужской, а по цене корейский SUV будет стоить примерно, как Duster. Осталось дождаться скорого приезда «Креты» на рынок и изучить технические новшества.