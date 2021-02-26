Новый Renault Duster против ближайших конкурентов в России

Начнем с того, что в Европе второе поколение Renault Duster появилось еще несколько лет назад. Что касается России, то к нам модель привозить не спешили, потому как под нее была нужна серьезная модернизация производства.

И вот, новый «Дастер» уже можно заказать у дилеров. Скажем сразу: изменений в машине — предостаточно. У кроссовера изменили абсолютно все кузовные элементы, а передний подрамник взяли от «Арканы». Отрадно, что расширили и линейку силовых агрегатов. При этом знакомый 1,6-литровый бензиновый мотор оптимизировали для версии 4х4. У него появились другие форсунки и изменились настройки. В строю, как прежде, и двухлитровый «атмосферник». А еще добавился 150-сильный наддувный агрегат объемом 1.3 литра, известный нам по той же «Аркане». Никуда не делся и 1,5-литровый наддувный «дизель» в 109 «лошадей».

LADA NIVA TRAVEL

Теперь поговорим о конкурентах и начнем с самой доступной альтернативы, которую предлагает нам АВТОВАЗ. Это — бывшая «Шнива», которая вернулась под крыло Тольяттинского автогиганта и совсем недавно пережила рестайлинг. LADA Niva Travel обрела новое «лицо»: дизайнеры изменили форму передних крыльев, появились иные бамперы и пластиковый обвес по кругу. Конечно же, оптику тоже поменяли.