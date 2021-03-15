Регулярный контроль давления в шинах: что для этого нужно

Приборы снабжены крупной кнопкой включения-выключения, которую удобно нажимать даже ногой, плоская форма обеспечивает устойчивость при работе. Кабель питания и воздушный шланг легко убираются внутрь корпуса, а имеющиеся переходники позволяют накачивать не только колеса, но и лодки, мячи и многое другое.

В базовой модели TYREinflate 200 есть все необходимое для комфортной работы, включая 55-мм аналоговый манометр с хорошо читаемой шкалой, и шланг с навинчивающимся штуцером.

В TYREinflate 450 увеличена мощность, есть функция автоматического отключения при достижении заданного давления и цифровой манометр с ЖК-дисплеем. Встроенный светодиодный фонарик обеспечивает удобство использования в темноте.

У флагманской модели TYREinflate 1000 еще больше производительность и размер ЖК-дисплея, длиннее воздушный шланг (700 мм вместо 500) и кабель (3,5 м вместо 3,0), есть функция памяти заданного значения давления.