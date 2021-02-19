Какие вещи крайне опасно оставлять в салоне автомобиля в мороз

Не менее, если и не более печальным исходом «порадуют» забытые в машине соленья, соусы и консервы. Про яйца боимся упоминать и вовсе. Отдельного внимания заслуживает бытовая химия. Та, что находится в баллоне под давлением, также может запросто рвануть. Краска имеет риск выдавиться из упаковки, а какие-нибудь средства для мытья, где в составе есть вода, легко покинут тару «благодаря» свойствам этой самой воды расширяться на морозе.

А еще не стоит оставлять в салоне или багажнике изделия из фанеры или тонкой древесины. Трещины и вздутие не заставят себя долго ждать. Обидно, если речь идет о каком-нибудь музыкальном инструменте, который неожиданно, но ожидаемо перестанет играть.

Наконец, лекарственные препараты. С ними тоже лучше не шутить. В лучшем случае замерзшие микстуры, сиропы или порошки потеряют свои лечебные свойства. В худшем — еще и навредят. Причем не только интерьеру авто, но и человеку.