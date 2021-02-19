Какие вещи крайне опасно оставлять в салоне автомобиля в мороз

Пожалуй, самым простым из часто забываемого в автомобиле можно назвать безобидную бутылочку с водой. Впрочем, не так страшно, если она без газа. Замерзнет, слегка деформировав пузырек, и все тут. А вот если напиток в емкости газированный, то пиши пропало. В ход вступают холода, а против них — законы физики. Так, пузырьки углекислого газа при замерзании создают давление, которые легко может привести к самому настоящему взрыву.
Впрочем, помимо баночек с какой-нибудь колой трескаются и взрываются емкости со слабым алкоголем. Причем не обязательно газированным и пенным. К примеру, довольно быстро отваливается дно у бутылки с вином. О последствиях, полагаем, рассказывать не стоит. Вычищать и убирать салон придется долго. А характерный запах определенно насторожит сотрудников придорожной полиции.
Не менее, если и не более печальным исходом «порадуют» забытые в машине соленья, соусы и консервы. Про яйца боимся упоминать и вовсе. Отдельного внимания заслуживает бытовая химия. Та, что находится в баллоне под давлением, также может запросто рвануть. Краска имеет риск выдавиться из упаковки, а какие-нибудь средства для мытья, где в составе есть вода, легко покинут тару «благодаря» свойствам этой самой воды расширяться на морозе.
А еще не стоит оставлять в салоне или багажнике изделия из фанеры или тонкой древесины. Трещины и вздутие не заставят себя долго ждать. Обидно, если речь идет о каком-нибудь музыкальном инструменте, который неожиданно, но ожидаемо перестанет играть.
Наконец, лекарственные препараты. С ними тоже лучше не шутить. В лучшем случае замерзшие микстуры, сиропы или порошки потеряют свои лечебные свойства. В худшем — еще и навредят. Причем не только интерьеру авто, но и человеку.