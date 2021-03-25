5 причин, почему вдруг прямо на ходу ломается ABS

Фото: Drive2.ru (GooDPrint)
Увидев, что на приборной панели вдруг зажглась сигнальная лампа ABS, многие водители напрягаются, и совсем не зря. Это может говорить о серьезной неисправности тормозов. А может причина кроется в некорректной работе иных систем? Как распознать характер и последствия проблемы, расскажет портал «АвтоВзгляд».

Напомним, что основная задача ABS — сохранить управляемость автомобиля при торможении. Ведь известно, что у заблокированного колеса сцепление с дорогой куда ниже, чем у катящегося. Машина с заблокированными колесами обычно скользит прямо, ну а в худшем случае — по неконтролируемой траектории с загадочным результатом. Обычно плачевным. Ниже разберем основные неисправности системы ABS.

Ошибки модуля управления

Обычно, это внутренние неисправности модуля. Если ошибки возникают часто, даже после их удаления с помощью дилерского сканера, модуль управления нужно заменить, поскольку его ремонт не предусмотрен. А стоит он недешево.

Неисправности датчиков скорости колес

Здесь может быть целый букет проблем: от отказа самого датчика, до неисправностей в проводке. Ошибки могут возникнуть и после кустарного ремонта, когда, скажем, при замене ступичного подшипника его поставили не той стороной и появился люфт. Все это может привести к аварии на дороге, ведь сильный люфт может стать причиной того, что ШРУС просто вырвет.

Треснула "гребенка"
Фото: Drive2.ru

Попадание грязи на «гребенку» привода

Если система ABS древняя, то ее конструкции состоит из так называемого пассивного датчика ABS и зубчатого кольца на приводе, которое еще называют «гребенкой». Из-за того, что на гребенку налипает грязь, сигнал от датчика слабеет, что и служит причиной активации лампы неисправности ABS.

Трещина на «гребенке» привода

Со временем зубчатое кольцо на приводе ржавеет, и может даже лопнуть. Из-за этого на руле появляются вибрации, а датчики ABS очень их не любят, вот и выдают ошибки. Кстати, при ремонте надо быть вдвойне аккуратным, поскольку многие элементы подвески «закисли», и датчики порой невозможно снять без повреждений.

Ошибки в электрике

Блок ABS связан с CAN-шиной с другими модулями управления. И если в них возникла какая-либо неполадка, это может стать причиной, по которой зажжется лампа ABS. Тут лекарство одно — диагностика сканером.

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25 марта 2021
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