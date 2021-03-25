5 причин, почему вдруг прямо на ходу ломается ABS

Напомним, что основная задача ABS — сохранить управляемость автомобиля при торможении. Ведь известно, что у заблокированного колеса сцепление с дорогой куда ниже, чем у катящегося. Машина с заблокированными колесами обычно скользит прямо, ну а в худшем случае — по неконтролируемой траектории с загадочным результатом. Обычно плачевным. Ниже разберем основные неисправности системы ABS.

Ошибки модуля управления

Обычно, это внутренние неисправности модуля. Если ошибки возникают часто, даже после их удаления с помощью дилерского сканера, модуль управления нужно заменить, поскольку его ремонт не предусмотрен. А стоит он недешево.

Неисправности датчиков скорости колес

Здесь может быть целый букет проблем: от отказа самого датчика, до неисправностей в проводке. Ошибки могут возникнуть и после кустарного ремонта, когда, скажем, при замене ступичного подшипника его поставили не той стороной и появился люфт. Все это может привести к аварии на дороге, ведь сильный люфт может стать причиной того, что ШРУС просто вырвет.