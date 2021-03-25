5 причин, почему вдруг прямо на ходу ломается ABS

Напомним, что основная задача ABS — сохранить управляемость автомобиля при торможении. Ведь известно, что у заблокированного колеса сцепление с дорогой куда ниже, чем у катящегося. Машина с заблокированными колесами обычно скользит прямо, ну а в худшем случае — по неконтролируемой траектории с загадочным результатом. Обычно плачевным. Ниже разберем основные неисправности системы ABS.
Ошибки модуля управления
Обычно, это внутренние неисправности модуля. Если ошибки возникают часто, даже после их удаления с помощью дилерского сканера, модуль управления нужно заменить, поскольку его ремонт не предусмотрен. А стоит он недешево.
Неисправности датчиков скорости колес
Здесь может быть целый букет проблем: от отказа самого датчика, до неисправностей в проводке. Ошибки могут возникнуть и после кустарного ремонта, когда, скажем, при замене ступичного подшипника его поставили не той стороной и появился люфт. Все это может привести к аварии на дороге, ведь сильный люфт может стать причиной того, что ШРУС просто вырвет.
Попадание грязи на «гребенку» привода
Если система ABS древняя, то ее конструкции состоит из так называемого пассивного датчика ABS и зубчатого кольца на приводе, которое еще называют «гребенкой». Из-за того, что на гребенку налипает грязь, сигнал от датчика слабеет, что и служит причиной активации лампы неисправности ABS.
Трещина на «гребенке» привода
Со временем зубчатое кольцо на приводе ржавеет, и может даже лопнуть. Из-за этого на руле появляются вибрации, а датчики ABS очень их не любят, вот и выдают ошибки. Кстати, при ремонте надо быть вдвойне аккуратным, поскольку многие элементы подвески «закисли», и датчики порой невозможно снять без повреждений.
Ошибки в электрике
Блок ABS связан с CAN-шиной с другими модулями управления. И если в них возникла какая-либо неполадка, это может стать причиной, по которой зажжется лампа ABS. Тут лекарство одно — диагностика сканером.