5 причин, из-за чего автомобиль может неожиданно загореться в пути

Очень часто машины загораются прямо в движении, при этом, самовозгорание происходит по разным причинам. Разберем самые распространенные из них и расскажем, как же уберечь свою машину от беды.
Прежде всего, автовладельцу стоит проверить состояние топливных шлангов. Часто бывает так, что при движении задним ходом, водитель въезжает в сугроб или задевает бордюр. Все это служит причиной повреждения пластиковых клипс крепления топливного фильтра или топливной магистрали. Бензин начинает вытекать и достаточно лишь одной искры, чтобы его пары вспыхнули.
Нередко причиной пожара служат и конструктивные недостатки автомобилей. Например, совсем недавно в сети забили тревогу владельцы машин из Поднебесной. Китайские кроссоверы горели на морозе, опять же, из-за разгерметизации топливной системы. Производители откликнулись на проблему и провели отзывные кампании, которые бесплатны для хозяев машин. Так что не стоит игнорировать, когда вас приглашают в сервис, чтобы устранить конструктивный дефект.
Короткое замыкание также служит причиной большого количества самовозгораний. Замыкание проводки часто происходит из-за того, что провода погрызли крысы или попросту стерлись от старости о жгуты проводки, а их контакты оголились, и туда попала влага. Пожар может произойти и из-за чрезмерной нагрузки на проводку. Например, если в машину поставили мощную музыкальную систему.
Поэтому не стоит доверять установку «музыки» или сигнализации гаражным горе-мастерам. А если при установке ремонтники еще и «покопались» в электрике, скажем, заменили штатные предохранители на такие же, но с большим сопротивлением, то от подобных услуг нужно отказываться. Подобный тюнинг точно обернется пожаром.
Наконец, следите за состоянием аккумулятора. Дело в том, что водород, который выделяется из батареи при прикуривании, может взорваться, да так, что подкапотное пространство окажется в кислоте. От вспышки в момент взрыва могут заняться высоковольтные провода или вспыхнут пары бензина, если где-то есть утечка.