5 причин, из-за чего автомобиль может неожиданно загореться в пути

Очень часто машины загораются прямо в движении, при этом, самовозгорание происходит по разным причинам. Разберем самые распространенные из них и расскажем, как же уберечь свою машину от беды.

Прежде всего, автовладельцу стоит проверить состояние топливных шлангов. Часто бывает так, что при движении задним ходом, водитель въезжает в сугроб или задевает бордюр. Все это служит причиной повреждения пластиковых клипс крепления топливного фильтра или топливной магистрали. Бензин начинает вытекать и достаточно лишь одной искры, чтобы его пары вспыхнули.

Нередко причиной пожара служат и конструктивные недостатки автомобилей. Например, совсем недавно в сети забили тревогу владельцы машин из Поднебесной. Китайские кроссоверы горели на морозе, опять же, из-за разгерметизации топливной системы. Производители откликнулись на проблему и провели отзывные кампании, которые бесплатны для хозяев машин. Так что не стоит игнорировать, когда вас приглашают в сервис, чтобы устранить конструктивный дефект.