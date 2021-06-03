Что делать, если кондиционер вдруг резко перестал охлаждать салон

Кондиционер или более продвинутая система климат-контроля — одно из лучших изобретений человечества, которое нашло широкое применение в автомобилях. Холодный воздух, струящийся из дефлекторов, позволяет водителю и пассажирам с комфортом находится в салоне даже в самое пекло. При этом окна автомобиля остаются закрытыми, и в салон не попадает пыль с дороги и выхлопные газы. Чего уж говорить о тех людях, которые плохо переносят жару — для них автомобиль с кондиционером — настоящее спасение.

Однако, если ездить на машине исключительно в летний сезон, то за период простоя ее системы, включая климатическую, могут терять свою герметичность — без нагрузки и циркуляции рабочих жидкостей уплотнители и патрубки имеют свойство рассыхаться. К тому же радиатор кондиционера может быть поврежден. В конечном итоге фреон, заполняющий систему кондиционирования салона, покидает ее, оставляя водителя и пассажиров наедине с жарой. Что же делать?

При проблемах с кондиционером можно поехать в сервисный центр, а можно попытаться диагностировать утечку газа из системы и самостоятельно.

Если почувствовали, что из дефлекторов дует недостаточно охлажденный воздух, перво-наперво, необходимо провести тщательный осмотр радиатора кондиционера или по-другому конденсатора на предмет повреждений. Камни и мелкий мусор, летящие с дороги могут стать причиной появления в нем трещин и микропробоин. И этого достаточно, чтобы фреон начал улетучиваться.