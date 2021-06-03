Что делать, если кондиционер вдруг резко перестал охлаждать салон

Кондиционер или более продвинутая система климат-контроля — одно из лучших изобретений человечества, которое нашло широкое применение в автомобилях. Холодный воздух, струящийся из дефлекторов, позволяет водителю и пассажирам с комфортом находится в салоне даже в самое пекло. При этом окна автомобиля остаются закрытыми, и в салон не попадает пыль с дороги и выхлопные газы. Чего уж говорить о тех людях, которые плохо переносят жару — для них автомобиль с кондиционером — настоящее спасение.
Однако, если ездить на машине исключительно в летний сезон, то за период простоя ее системы, включая климатическую, могут терять свою герметичность — без нагрузки и циркуляции рабочих жидкостей уплотнители и патрубки имеют свойство рассыхаться. К тому же радиатор кондиционера может быть поврежден. В конечном итоге фреон, заполняющий систему кондиционирования салона, покидает ее, оставляя водителя и пассажиров наедине с жарой. Что же делать?
При проблемах с кондиционером можно поехать в сервисный центр, а можно попытаться диагностировать утечку газа из системы и самостоятельно.
Если почувствовали, что из дефлекторов дует недостаточно охлажденный воздух, перво-наперво, необходимо провести тщательный осмотр радиатора кондиционера или по-другому конденсатора на предмет повреждений. Камни и мелкий мусор, летящие с дороги могут стать причиной появления в нем трещин и микропробоин. И этого достаточно, чтобы фреон начал улетучиваться.
Как правило, поврежденный участок выдает масляный подтек (смазка системы выходит наружу вместе с фреоном). Если течь найдена, то для восстановления работоспособности системы и ее герметичности необходимо заменить деталь.
Рассохшиеся уплотнители и патрубки можно выявить обычным мыльным тестом. Таким способом частенько пользуются дачники, когда подключают газовый баллон к плите. Мыло наносится на место крепления газовой подводки к баллону, и если оно пузыриться, то следуют туже затянуть гайку или раскрутить соединение, и заменить прокладку. С системой кондиционирования мыльный раствор работает точно так же. Нанесли на соединение, и если пузыри идут, место утечки найдено. Главное, чтобы в системе было хоть какое-то давление. В противном случае тест провалится.
Еще один метод определения утечки фреона — добавления в него при заправке флуоресцентной краски, которая в ультрафиолетовом свете выдаст брешь в системе.
Впрочем, если не собираетесь чинить климатическую систему и заправлять ее фреоном самостоятельно, лучше заплатить за диагностику специалистам, которые быстро определят причину потери газа, и устранят ее.