Почему нельзя ездить в авто одновременно с открытым окном и включенным кондиционером

Как только температура за бортом превышает привычные северному организму +15 по шкале Цельсия, тут же на форумах, страничках и в топиках разгорается не затухающий костер дискуссий. Виной тому разносторонние мнения о непримиримой вражде между кондиционером и открытым окном.

Логика есть у обеих сторон баррикад: топить печку с открытой дверью столь же бессмысленно, как «крутить» любой агрегат на повышенных оборотах, имея возможность переключить передачу и получить тот же эффект, но при меньших затратах. Коалиция же бдит за комфорт: железо надежно, а желание ехать с рукой в окне и зимним холодом в салоне — наше все. Спор глухого с немым, не иначе, но доля истины есть и у тех, и у других. Забыли только маленькую, точнее, большую, но почти незаметную деталь: собственное здоровье.

Добить муфту кондиционера «прямой» нагрузкой — то есть выставить минимальную температуру и максимальные обороты — практически невозможно. Скорее из дефлекторов пойдет снег, чем сотрутся подшипники, и узел начнет просить пощады. Гроза этого надежного и неприхотливого устройства — время. Только годы эксплуатации или наоборот — простоя могут нанести кондиционеру урон.

То же самое можно сказать и про шланги да патрубки: с какой бы температурой по ним не гоняли воздух с фреоном, они дадут слабину только если применить физическое воздействие. Въехать в корму соседа на светофоре, например. Или еще лучше: поставить самодельную или кустарную защиту картера, которая эти шланги благополучно и перетрет за пару лет. Так что открывайте окно и высовывайте руку хоть до самой шеи — «железу» вы не навредите.