Почему нельзя ездить в авто одновременно с открытым окном и включенным кондиционером

Как только температура за бортом превышает привычные северному организму +15 по шкале Цельсия, тут же на форумах, страничках и в топиках разгорается не затухающий костер дискуссий. Виной тому разносторонние мнения о непримиримой вражде между кондиционером и открытым окном.
Логика есть у обеих сторон баррикад: топить печку с открытой дверью столь же бессмысленно, как «крутить» любой агрегат на повышенных оборотах, имея возможность переключить передачу и получить тот же эффект, но при меньших затратах. Коалиция же бдит за комфорт: железо надежно, а желание ехать с рукой в окне и зимним холодом в салоне — наше все. Спор глухого с немым, не иначе, но доля истины есть и у тех, и у других. Забыли только маленькую, точнее, большую, но почти незаметную деталь: собственное здоровье.
Добить муфту кондиционера «прямой» нагрузкой — то есть выставить минимальную температуру и максимальные обороты — практически невозможно. Скорее из дефлекторов пойдет снег, чем сотрутся подшипники, и узел начнет просить пощады. Гроза этого надежного и неприхотливого устройства — время. Только годы эксплуатации или наоборот — простоя могут нанести кондиционеру урон.
То же самое можно сказать и про шланги да патрубки: с какой бы температурой по ним не гоняли воздух с фреоном, они дадут слабину только если применить физическое воздействие. Въехать в корму соседа на светофоре, например. Или еще лучше: поставить самодельную или кустарную защиту картера, которая эти шланги благополучно и перетрет за пару лет. Так что открывайте окно и высовывайте руку хоть до самой шеи — «железу» вы не навредите.
Другое дело, что включенный «охладитель» и открытое окно — занятия друг друга исключающие. Теплый воздух с улицы нивелирует все достижения системы кондиционирования, а водитель просто переплачивает за топливо, ведь автомобиль при включенном «кондее» потребляет чуточку больше горючего. Но и это не столь важно. Как известно, вопрос, который можно решить за деньги, является не проблемой, а строкой расходов.
Корень всех зол кроется в климат-контроле, который отличается от обыкновенного кондиционера обилием датчиков, позволяющих создать и поддерживать в салоне нужную температуру. Ту, что водитель выставил на экране бортового компьютера. Именно таким устройством оснащены практически все современные автомобили: программируем систему на нужный «градус» и даем ей время на выполнение поставленной задачи.
Открытое окно вынуждает климатическую установку работать на предельной мощности и низкой температуре продолжительное время — окошко обеспечивает приток теплого воздуха и отток холодного. Следовательно, из дефлекторов будет постоянно дуть ледяной вихрь. Для системы это безвредно, а вот для водителя и пассажиров грозит самой настоящей ангиной или, упаси Господи, воспалением легких, пневмонией, которая сейчас автоматом прокатит за коронавирус.
Самый безвредный и правильный подход — закрыть окна и выставить на несколько градусов ниже «улицы» температуру климат-контроля. Салонный фильтр очистит поступающий кислород от пыли и грязи, а спокойный режим работы системы гарантирует отсутствие сквозняков, которые чрезвычайно опасны на жаре. И пассажиры «сыты», и железо цело.