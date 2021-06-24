Почему опасно покупать запчасти с авторазборок

На авторазборках обычно приобретают кузовные детали и стекла, снятые со старых машин. Отчасти это оправдано, ведь новая «кузовщина» стоит приличных денег. Но тут есть нюанс. При выборе стекол нужно очень внимательно их осматривать, ведь за годы эксплуатации они покрываются сколами и раковинами, которые разрастаются до трещин после их установки, ведь у любого стекла есть свои зоны напряжений. Вот они и дают о себе знать через какое-то время.

Не стоит покупать на разборках и легкосплавные колесные диски. Даже если они имеют вид почти новых, их геометрия может быть нарушена. Такое колесо будет не только травить воздух, но при попадании в яму на скорости просто расколется. Если такой диск стоит на передней оси, машина потеряет управление, что может привести к тяжелой аварии.

Приобретение целых узлов и агрегатов, таких как двигатель, трансмиссия, мосты, раздаточные коробки тоже не всегда имеет смысл. Все эти агрегаты могут иметь скрытые дефекты, о которых вам никто не расскажет. Скажем, задиры на стенках цилиндров при первичном осмотре вы точно не увидите. Как не увидите и сломанный гидроблок или фрикционы в коробке передач.