Почему опасно покупать запчасти с авторазборок

На авторазборках обычно приобретают кузовные детали и стекла, снятые со старых машин. Отчасти это оправдано, ведь новая «кузовщина» стоит приличных денег. Но тут есть нюанс. При выборе стекол нужно очень внимательно их осматривать, ведь за годы эксплуатации они покрываются сколами и раковинами, которые разрастаются до трещин после их установки, ведь у любого стекла есть свои зоны напряжений. Вот они и дают о себе знать через какое-то время.
Не стоит покупать на разборках и легкосплавные колесные диски. Даже если они имеют вид почти новых, их геометрия может быть нарушена. Такое колесо будет не только травить воздух, но при попадании в яму на скорости просто расколется. Если такой диск стоит на передней оси, машина потеряет управление, что может привести к тяжелой аварии.
Приобретение целых узлов и агрегатов, таких как двигатель, трансмиссия, мосты, раздаточные коробки тоже не всегда имеет смысл. Все эти агрегаты могут иметь скрытые дефекты, о которых вам никто не расскажет. Скажем, задиры на стенках цилиндров при первичном осмотре вы точно не увидите. Как не увидите и сломанный гидроблок или фрикционы в коробке передач.
Система наддува или трубрина, которую сняли со старой машины, тоже большая загадка. Сказать, насколько этот узел рабочий, можно только после его установки на авто. Если в результате обнаружатся скрытые дефекты, вроде масложера, то покупателю придется самому устранять проблемы.
Кроме того, крайне не рекомендуем покупать бэушные элементы подвески, такие как пружины, амортизаторы или пневмобаллоны. Тут велик риск нарваться на большие неприятности. Скажем, амортизатор может потечь, у пружины лопнуть один из витков, а пневма просто протрется и перестанет работать. Если пружина лопнет на скорости, это точно скажется на поведении мшины. Она резко уйдет в сторону, а при попытке ее стабилизировать возникнет ритмический занос, который приведет в кювет.
К тому же надо иметь в виду, что все перечисленные элементы ходовой обязательно меняют парами. Если сэкономить, то на плохой дороге автомобиль потеряет устойчивость, появятся сильные колебания, что также может кончиться аварией.
Так что на авторазборе лучше всего ограничиться поиском лишь кузовных элементов, таких как передние крылья, капот и прочее. Так действительно можно немного сэкономить не в ущерб собственной безопасности.